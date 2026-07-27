CASTEL DEL PIANO – Due giorni di grande musica per l’inaugurazione della “Sala della Banda”. Il 29 luglio festa di apertura e concerto con l’Accademia Chigiana, poi, il 31 luglio, il concerto del Coro della Fazzi Vocal Band.

I lavori di ristrutturazione dei locali che ospitano la Filarmonica G. Rossini si sono conclusi e Castel del Piano ha ora una struttura efficiente e moderna tutta dedicata alle attività di sviluppo e valorizzazione culturale.

Il Comune ha investito 250mila euro, finanziati nell’ambito del bando aree interne decreto 23 717 dell’11/11/202. I lavori hanno notevolmente migliorato lo stato dell’immobile, con interventi sul tetto, le facciate e la terrazza/cortile collocata sul retro e sono stati realizzati dalla ditta Massimiliano Ginanneschi edilizia elettricità di Castel del Piano.

Hanno progettato e seguito le opere l’ingegner Francesco Firmati, responsabile dell’ufficio tecnico, Simone Pelini Pennatini e l’architetto Lara Sani.

Oggi la sala ha un nuovo tetto, nuovi travetti e travi di sostegno, è isolata termicamente con una copertura con coppi e embrici nel pieno rispetto della struttura storica preesistente.

L’intervento di manutenzione straordinaria ha interessato anche la facciata principale e laterale, nonché la facciata del piano terra del fronte che guarda il cortile collocato sul retro.

Nel cortile interno, aperto sul paesaggio, è stata rifatta la pavimentazione, sistemato il muro perimetrale, tinteggiata la facciata e il fronte interno del muro perimetrale. La pavimentazione del cortile è stata rifatta e sostituita da lastre di arenaria di Santa Fiora, color nocciola.

Mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 19,30, la Sala della Banda sarà inaugurata con un “aperitivo in terrazza”. A seguire, alle ore 21,15, ci sarà un importante concerto dell’Accademia Chigiana, con i Talenti del Corso di Clarinetto Alessandro Carbonare / Monaldo Braconi.

Venerdì 31 luglio alle 21,30, sempre nella nuova sala della filarmonica, avrà luogo l’ultimo degli appuntamenti de “Il Centro Storico Risuona”, terrazza della Filarmonica, concerto del Coro della Fazzi Vocal Band.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.