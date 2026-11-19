CASTEL DEL PIANO – Due appuntamenti dedicati all’attualità internazionale e alla storia locale sono in programma a Palazzo Nerucci, a Castel del Piano.

L’associazione Ildebrando Imberciadori propone sabato 21 e lunedì 23 novembre due incontri aperti al pubblico, con l’obiettivo di offrire occasioni di approfondimento e confronto.

Sabato l’incontro con Emergency

Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle 17.30. Il gruppo Emergency Maremma parlerà dei conflitti che interessano diversi Paesi africani, spesso poco presenti nella comunicazione giornalistica generalista, ma che continuano ad avere conseguenze gravi sulle popolazioni e sui territori.

L’incontro permetterà di conoscere anche il lavoro svolto da Emergency in Africa, nell’ambito dell’assistenza sanitaria e non solo, e l’impegno delle volontarie e dei volontari dell’organizzazione. L’iniziativa prosegue la collaborazione avviata da tempo dall’associazione con Emergency, per portare all’attenzione realtà e situazioni spesso poco conosciute.

Lunedì la presentazione del volume sui Francescani a Grosseto

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 23 novembre alle 15.30, nell’ambito degli “Incontri di Storia dell’Arte”. Sarà presentato il volume di Vera Giommoni Il Santo Francesco e i Francescani a Grosseto.

L’incontro sarà dedicato alla storia della presenza francescana nel capoluogo maremmano e a quella della chiesa di San Francesco, con un approfondimento sulle opere d’arte che arricchiscono l’edificio. Tra gli aspetti di particolare interesse anche il contributo degli esponenti della famiglia Nasini, artisti che hanno lavorato anche in questo luogo di culto.

Due occasioni diverse, dunque, per conoscere più da vicino scenari internazionali e patrimonio storico-artistico del territorio, promosse dall’associazione Ildebrando Imberciadori nella sede di Palazzo Nerucci.