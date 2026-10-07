SANTA FIORA – Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna a Santa Fiora la Festa del Marrone Santafiorese, appuntamento dedicato alla valorizzazione di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio. Due giornate tra gastronomia, tradizione, cultura, musica e iniziative per tutta la famiglia, con il borgo pronto ad accogliere chi vorrà gustarsi i piatti tipici a base di marroni, insieme a tante altre prelibatezze.

Promossa dal Comune di Santa Fiora ed organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Santa Fiora e le associazioni Ccn Santa Fiora, Insieme è più Bello Aps, Contrada di Santa Fiora, Compagnia Arcieri Santa Fiora, Corale Padre Vestri, la manifestazione avrà il suo cuore in piazza Garibaldi, dove saranno allestiti gli stand gastronomici che apriranno il sabato a pranzo e a cena, alle 12.30 e alle 19.30, e la domenica a pranzo, alle 12.30. Per entrambe le giornate sono previste anche la raccolta delle castagne nel castagneto di via della Peschiera, a cura della Pro Loco Santa Fiora, dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30, e i mercatini di artigianato e prodotti locali in via Roma.

“La Festa del Marrone Santafiorese è un appuntamento che racconta Santa Fiora attraverso uno dei suoi prodotti più identitari – dichiara Serena Balducci, assessora alla Promozione del territorio e alla Cultura del Comune di Santa Fiora –. Il marrone non è soltanto una eccellenza gastronomica, ma è parte della storia e del paesaggio della nostra comunità. Per questo abbiamo costruito una manifestazione capace di unire sapori, tradizioni, musica e iniziative per tutte le età, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere il borgo con i suggestivi colori dell’autunno.”

“Ringraziamo le associazioni – aggiunge Beatrice Forteschi, consigliera alle associazioni e al volontariato – che anche quest’anno, unendo forze ed energie, hanno deciso non solo di partecipare alla Festa del Marrone, ma di mettere in piedi una iniziativa che celebra un prodotto d’eccellenza a 360 gradi, con eventi a tema destinati ai più piccoli, un convegno, degustazioni e stand gastronomici, tutto con una grande attenzione ai dettagli. La collaborazione tra amministrazione e terzo settore, con l’entusiasmo di tutti i volontari che ne fanno parte, è fondamentale per valorizzare il territorio e le sue tradizioni.”

Ma ecco il programma delle due giornate: sabato 10 ottobre, ore 12.30, apertura stand gastronomici. Alle ore 16, pomeriggio per bambini in piazza Garibaldi, a cura del Ccn di Santa Fiora. Laboratorio di bolle giganti; gioco del pentolone e truccabimbi con Admo. Merenda e giochi a tema castagna, con la mitica mascotte.

Alle 17.30, all’ingresso monumentale di Palazzo Sforza Cesarini, è in programma la presentazione del libro Il Monte Amiata e i suoi castagneti: storia e tradizioni dal Medioevo all’Età contemporanea, con Walter Bani, Effigi editore. Intervengono: Lorenzo Fazzi, per la Città del Castagno, Roberto Ulivieri per l’Associazione Castagna IGP del Monte Amiata e Tommaso Pastorelli per il Comune di Santa Fiora.

Alle 18.30, in piazza Garibaldi, sarà la volta di “Calici e castagne: viaggio di gusto sul Monte Amiata”, degustazione guidata tra castagne IGP e vini del territorio, a cura dell’Associazione per la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP e della Strada del vino Montecucco e dei sapori d’Amiata. Dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici, mentre alle 21 la serata si concluderà con il concerto della 338 Tribute Band 883 & Max Pezzali.

Domenica 11 ottobre, dalle 11 musica itinerante con la P-Funking Band e, alle 12.30, apertura degli stand gastronomici in piazza Garibaldi.