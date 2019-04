Due giorni di festa senza glutine: leccornie, musica, danza e teatro

FOLLONICA – Due giorni senza glutine, due giorni di eventi, due giorni di divertimento. Sabato 27 e domenica 28 aprile la Fonderia 1 ospita la Glutenfree Fest, la prima festa completamente senza glutine della provincia di Grosseto, giunta alla sua seconda edizione.

La kermesse è organizzata dalla pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale insieme al dipartimento di solidarietà emergenza della Federazione italiana cuochi, con il patrocinio dell’Associazione italiana celiachia e del Comune di Follonica.

Dopo il taglio del nastro con i Cantori dei Tempi Passati, saranno aperti i banchetti con i cibi senza glutine, tra i quali quelli proposti dall’Aic: grazie ai partner dell’evento anche i celiaci potranno gustare nell’occasione un gustoso panino con la porchetta o a base di specialità maremmane, oltre a cibi più ricercati. Stand saranno allestiti anche all’interno della Fonderia 1.

Vari gli eventi proposti, per rendere ancora più divertente la manifestazione: laboratori di cucina, la presentazione del libro “L’Artusi senza glutine”, di Margharet Evangelisti, intrattenimento per i più piccoli con la Maga Merletta (Rossanina Del Santo), musica popolare, esibizioni di flamenco e zumba fitness. All’interno dell’Ex Ilva previste anche rappresentazioni per la conclusione della stagione teatrale di Follonica. L’evento prenderà il via sabato 27 alle 10, per concludersi nella serata del giorno successivo. Per altre informazioni è possibile contattare la pro loco di Follonica oppure il numero 3333323542.