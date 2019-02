Due giorni di musica ed eventi al circolo Arci

GROSSETO – Il Circolo Khorakhanè questa settimana ospiterà nomi che – in generi diversi – hanno fatto la storia nel panorama musicale italiano: venerdì Militant A, voce rap degli Assalti Frontali, sarà a Grosseto per presentare il suo nuovo libro presso la Libreria Quanto Basta (Piazza della Palma) per poi esibirsi sul nostro palco di Spazio 72. Sabato invece ospiteremo una tappa del nuovo tour dei Diaframma, storica band new wave capitanata dall’inossidabile fondatore Federico Fiumani con il nuovo disco “L’abisso”.

VENERDÌ 22 FEBBRAIO: Ore 18.00 – Libreria Quanto Basta, piazza Pacciardi 1 (già Piazza delle Palma). Presentazione del libro “Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo – La mia vita con il rap” di Militant A, frontman degli Assalti Frontali. Militant A, nome d’arte di Luca Mascini, è la voce del gruppo rap Assalti Frontali. Autore di dieci dischi composti in trent’anni di attività. Questo è il suo quarto libro, oltre a un albo illustrato per bambini. Negli ultimi anni la sua specialità è fare laboratori rap con ragazzi di tutto il mondo. Militant A narra così la sua specialità degli ultimi tempi: il laboratorio rap. La sfida è quella di creare un gruppo, gestire l’energia collettiva e tirare fuori da ciascuno la poesia che non ti aspetti. L’azione si svolge come un filo unico nelle scuole e nei quartieri di Roma e d’Italia, in Libano al confine con la Siria, nei campeggi di vacanza in riva al mare, nel lago della Snia ribattezzato il Lago che combatte, in un piccolo paese diventato grande per la sua lotta: Casale Monferrato. Attraverso i racconti delle persone e le rime che ne pennellano i ritratti, si crea un’atmosfera comune che ha l’obiettivo di favorire la libera espressione e la capacità di fronteggiare situazioni di stress, di accrescere l’autostima e avvicinare centinaia di ragazzi alla musica, alla poesia, alla memoria, ai diritti umani, alla vita, per creare una comunità che racconti di sé nel contesto in cui vive e che lanci messaggi al mondo altrimenti sconosciuti. Questo libro è rivolto non solo alle migliaia di fan che continuano ad affollare i concerti del mitico Militant A, ma anche ai molti docenti impegnati nell’insegnamento delle tecniche poetiche e musicali presso gli studenti delle scuole elementari, medie e nei licei.

Ore 20 – Cena al Circolo Arci Khorakhanè in via Ugo Bassi 62

Ore 22.00 – Showcase di Militant A + Il Nano presso il circolo Arci Khorakhanè – ingresso riservato ai soci arci

SABATO 23 FEBBRAIO: Circolo Arci Khorakhanè-Spazio72 e Tudemun Concerti presentano: DIAFRAMMA Live@Spazio72 Biglietti in prevendita da mercoledì 20 presso la Libreria Quanto Basta in Piazza Pacciardi 1 (ex Piazza della Palma) e da venerdì sera al Circolo Khorakhanè. Ingresso 10€ con tessera Arci – PREVENDITA CONSIGLIATA

“L’abisso” è il 20mo disco in studio dei Diaframma ed arriva dopo 5 anni dall’uscita del precedente “Preso nel Vortice” del 2013. Cinque anni in cui Federico Fiumani non è certo stato con le mani in mano, vista l’incessante attività live e l’uscita di raccolte, ristampe e live che sono andati ad impreziosire una discografia che dal loro primo singolo del 1982 conta più di 50 uscite.

Con “L’abisso” Federico torna a raccontare le sue storie con la sincerità che da sempre lo contraddistingue e a darci la sua prospettiva sui rapporti personali, su quella vita che lo sta portando a varcare la soglia dei 60 anni. Un disco importante per le canzoni che contiene, per il sound maturo che è il marchio di fabbrica del suo alter ego musicale, quei Diaframma che sono oggi l’esperienza più longeva e continuativa della scena musicale indipendente nata in Italia negli anni ’80; un patrimonio musicale che ha ispirato una moltitudine di musicisti nostrani…” (Andrea Sbaragli – A Buzz Supreme)

Diaframma Live ore 22:30

Ingresso 10€ con tessera Arci 20 € per i non tesserati (10€ biglietto + 10€ tessera)