Due giorni di festa nel nome della castagna

MONTEROTONDO – Sabato 20 e domenica 21 ottobre torna la festa della castagna a Monterotondo Marittimo con prodotti tipici e spettacoli.

Il programma prevede sabato 20 ottobre, alle 17, in piazza Mario Cheli castagne a volontà e il laboratorio di giocoleria per i più piccoli. La domenica 21 ottobre la festa prosegue a partire dalle 11 nel centro storico con le bancarelle dell’artigianato e i punti di ristoro. La domenica mattina sarà possibile partecipare anche alla passeggiata di trekking con ritrovo alle 9 e 30 in piazza Mario Cheli. Il percorso di circa 8 chilometri si snoderà attraverso la “buca di Paladino” per scendere a Sasso Pisano, fino ad arrivare alle “putizze” e “fummarole” , da qui si risalirà fino ad incrociare il parco delle Biancane per poi riscendere verso i Lagoni. L’arrivo è previsto alle 12 e 30.

Il pomeriggio la festa prosegue con le bancarelle, il cibo, gli spettacoli e i gruppi musicali itineranti.

La Festa della Castagna è organizzata dalla Pro loco di Monterotondo Marittimo in collaborazione con i tanti volontari del luogo.