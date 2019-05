“Dove vai europa?”: i giovani si confrontano con gli esperti al Polo universitario

GROSSETO – Il giorno 31 maggio 2019, nell’aula magna della Fondazione polo universitario grossetano, alle 10 Luca Verzichelli, preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Siena, terrà una lectio magistralis sulle prospettive che si aprono a partire dall’esito delle elezioni per il Parlamento europeo del 26 maggio 2019, rivolta agli studenti di cinque classi quarte e quinte del Liceo Statale “A.Rosmini” di

Grosseto.

La conferenza sarà seguita da un dibattito nel quale Verzichelli si confronterà con gli studenti, che durante l’anno scolastico sono stati sollecitati a riflettere sui valori dell’integrazione europea attraverso un percorso di formazione e di studio sul tema della cittadinanza europea e su ciò che l’Unione europea può rappresentare per i giovani oggi. L’incontro del 31 maggio, infatti, segna la conclusione del progetto

“Orizzonte Europa”, finanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Pon Fse 2014- 2020, che ha visto come protagonisti gli studenti delle classi IV E, IV F, IV M del Liceo linguistico del Rosmini.

Gli studenti coinvolti in questo percorso hanno voluto concluderlo organizzando un evento finale, aperto ad altre classi del Liceo Rosmini e a tutti i giovani interessati. La straordinaria opportunità di analizzare, sotto la guida di un esperto politologo, l’esito delle elezioni per il

Parlamento europeo svoltesi il 26 maggio crea l’occasione per riflettere sulle prospettive future e sul significato che può avere oggi l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Alla realizzazione dell’evento hanno dato un importante contributo due enti del territorio con i quali il Liceo Rosmini ha una vasta tradizione di collaborazione: l’Isgrec (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea) e la Fondazione polo universitario grossetano, che ospita l’evento nella sua sede nel centro storico di Grosseto.

“Il progetto Pon Fse – raccontano dall’istituto Rosmini – ha visto una fase propedeutica articolata in tre moduli focalizzati sulla lingua spagnola, tedesca, inglese. In questa fase gli studenti hanno sviluppato un approfondimento di studio e di riflessione sul tema della cittadinanza europea, del processo di integrazione e dei suoi aspetti culturali, economici, sociali, nonché degli aspetti di criticità che oggi deve affrontare. Lo sviluppo successivo del percorso, finalizzato al potenziamento linguistico della lingua spagnola, tedesca ed inglese e alla realizzazione di un’esperienza di contatto diretto con altri contesti europei, si è realizzato per la classe 4 E e la classe 4 F attraverso due scambi culturali, rispettivamente con una scuola spagnola e una scuola tedesca e, per 15 studenti della classe 4 M, con un soggiorno studio in Irlanda”.

“Un’esperienza diretta – concludono dall’istituto – della dimensione europea, che ha rappresentato un modo particolarmente interessante e motivante per gli studenti di costruirsi consapevolezza e senso di appartenenza ad una comunità che sappia andare oltre i confini nazionali”.