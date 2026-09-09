GROSSETO – Sarà presentato venerdì 11 settembre alle ore 18, nella Sala Pegaso di Palazzo della Provincia, in Piazza Dante a Grosseto, Dove l’anima si fa voce. Pensieri scomposti e parole mai dette, il nuovo libro di Francesca Falciani, pubblicato da Effigi.

A dialogare con l’autrice sarà Leonardo Marras; la serata comprenderà inoltre le opere dell’artista Patrizia Zuccherini e un reading di Alessio Doncovio. Sarà presente anche il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri.

Autobiografia e memorialistica si intrecciano in un racconto che, partendo dal vissuto personale, si apre a una dimensione corale.

Tra Maremma e Sardegna, Francesca Falciani attraversa il dolore delle perdite, il legame con le proprie radici, la maternità, la malattia e la solitudine, dando voce a donne dimenticate, incomprese o vittime di violenza e a chi affronta ogni giorno fragilità spesso invisibili.

I ricordi intimi si intrecciano con le storie di figure femminili, da Maria Antonietta a Grazia Deledda, fino alle vittime di femminicidio. Lo sguardo si allarga poi alla figura maschile e paterna, alle sue fragilità, ai suoi errori e alle sue solitudini, in un percorso che lascia spazio al perdono e alla riconciliazione.

Un libro che parla di identità, radici, amore, passione, perdita e rinascita. Un invito a ritrovarsi, ad ascoltarsi, a perdonarsi e, soprattutto, a non avere paura di essere se stessi.