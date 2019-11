“Dove iniziano i Balcani”: a Qb libro di Francesca Cosi e Alessandra Repossi

GROSSETO – Protagonisti del libro che si presenta venerdì 22 novembre alle 18.30 alla libreria Qb Viaggi di carta in piazza Pacciardi sono i Balcani. Si intitola “Dove iniziano i Balcani” e le autrici Francesca Cosi e Alessandra Repossi saranno presenti per rispondere alle domande dei presenti su questa terra ancora sconosciuta per molti.

Perché gli alberghi socialisti sono brutti fuori e belli dentro? Cosa si nasconde dietro alle folle che assediano Medjugorje? Com’è stato possibile compiere un genocidio sotto gli occhi del mondo? Perché nei Balcani si trovano tante spiagge per nudisti? Quali furono le due vite di Tito? E perché Kusturica ha creato dal niente due città? “Dove iniziano i Balcani” risponde a queste e altre domande su una terra ancora poco conosciuta attraverso il racconto del viaggio verso Est di due donne curiose e desiderose di superare pregiudizi e confini. I Balcani sono una frontiera vicina eppure ancora ricca di esotismo e di misteri, meta agrodolce dove il dramma della storia si mescola alla struggente poesia di un paesaggio antico.