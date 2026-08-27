CASTEL DEL PIANO – Dove dorme il fuoco occuperà per prima le nuove sale di Palazzo Nerucci acquisite e recuperate dal Comune di Castel del Piano. Il progetto è una metafora di trasformazione in cui il titolo chiama l’Amiata e la sua origine vulcanica, ma presto si discosta dall’effetto rievocativo. Il fuoco è infatti simbolo di trasformazione che conduce attraverso diverse interpretazioni del territorio e diversi linguaggi espressivi.

Con la curatela di Michele Guidarini, grafico e visual designer, agiranno a Castel del Piano Francesco Barbieri (rappresentato sul territorio dalla Galleria La Linea di Montalcino), Lorenzo Gonnelli, Q2 visual e Nàresh Ran.

Dove dorme il fuoco si affaccia sull’Amiata senza imporne una lettura. Il fuoco, che dà titolo alla mostra, non è un elemento, ma una fiamma che si agita, filtra, crea, una condizione che continua ad alimentare lo sguardo e a generare nuove forme.

Il progetto esplora la memoria del paesaggio, la materia visibile e invisibile, proponendo una lettura del territorio che supera la sua dimensione geografica e apre nuove possibilità di interpretazione.