GROSSETO – Prosegue il programma della diciassettesima edizione della Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

L’edizione 2026, in programma dal 18 al 27 settembre, è dedicata agli anni Novanta con il titolo “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto”: un racconto corale di un decennio che ha trasformato profondamente la società, la cultura, la musica e i linguaggi espressivi, osservato attraverso le esperienze nate e cresciute nel territorio grossetano.

Martedì 22 settembre alle ore 18, al Polo culturale Le Clarisse, l’appuntamento è con “Anni ’90, i luoghi dell’incontro: Jungle, Tiburzi, Standa”, con Aldo Ferretti, Alessandro Capanni, Michele Mazzilli e Marco Milaneschi.

Al centro dell’incontro ci saranno alcuni dei luoghi che negli anni Novanta rappresentarono punti di riferimento per esperienze, linguaggi e forme di aggregazione differenti. Il Centro sociale occupato e autogestito Tiburzi e il Jungle Live Club furono espressione dei movimenti alternativi che si svilupparono intorno al Csoa Tiburzi e al Jungle, mentre la Standa rappresentò uno spazio urbano che, nel cuore della città, divenne luogo di incontro per molti giovani.

L’incontro permetterà di ricostruire attraverso testimonianze e ricordi una parte della storia sociale e culturale della Grosseto degli anni Novanta.

L’ingresso è gratuito.