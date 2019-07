“Dove bisogna stare”: alla Cava la proiezione del docufilm

ROSELLE – Clorofilla Film Festival e la Libreria delle Ragazze presentano “Dove bisogna stare”, docufilm di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli. L’appuntamento è per giovedì 18 luglio alle 21.45 alla Cava di Roselle (Grosseto).

Trama – Georgia, ventiseienne, faceva la segretaria. Un giorno ha trovato davanti alla stazione di Como, la sua città, un accampamento improvvisato con un centinaio di migranti: era la frontiera svizzera che si era chiusa. Ha pensato di fermarsi a dare una mano. Poi ha deciso di spendere una settimana delle sue ferie per dare una mano un po’ più sostanziosa, cercando ospitalità e fornendo informazioni pratiche agli immigrati. Oggi è ancora là. Lorena, psicoterapeuta in pensione di Pordenone, aiuta come può dei pachistani nascosti in rifugi provvisori. Elena, in un paese della Val di Susa, ospita in casa un ragazzo che ha attraversato a piedi nudi sotto la neve la frontiera. Jessica, studentessa, è tra i responsabili del centro sociale Rialzo di Cosenza. Il docufilm prodotto dalla ZaLab di Andrea Segre – il regista di Mare chiuso e L’ordine delle cose – racconta la storia reale di quattro donne che praticano l’accoglienza nell’Italia di oggi. Sono persone molto diverse, sono di età differenti, e vengono da mondi differenti. A tutte però è successo quello che è successo a Georgia: si sono trovate di fronte, concretamente, una situazione di marginalità, di esclusione, di caos, e non si sono voltate dall’altra parte. Sono rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare.

“A differenza di molte altre indagini sul tema delle migrazioni – raccontano dall’organizzazione -, il docufilm, che è stato presentato fuori concorso al Torino Film Festival 2018, non dà per assodato nulla e cerca di assumere il punto di vista e le difficoltà di chi arriva nel nostro paese, spesso intendendolo come una tappa verso altre destinazioni. E attraverso quattro figure femminili ci racconta quello che fanno tutti i giorni tanti privati cittadini, i volontari, gli operatori del sociale e i gruppi spontanei di solidarietà. In dodici capitoli intitolati alle parole di chi è parte in causa, Dove bisogna stare si pone delle domande scomode, che evidenziano discriminazioni e mettono in crisi, invece di imporre soluzioni semplici a fenomeni globali complessi”.