Doppio appuntamento con Puliamo il mondo: alla scoperta del territorio all’insegna dell’ambiente

CIVITELLA PAGANICO – Continuano gli appuntamenti in Maremma organizzati nell’ambito delle iniziative Puliamo il mondo, storica campagna di sensibilizzazione di Legambiente in merito alla gestione sostenibile e alla riduzione dei rifiuti marini. Un momento associativo molto importante che lo scorso fine settimana ha visto l’entusiasta partecipazione di terzo settore, università, comuni, enti pubblici, scuole e cittadini.

La prossima tappa maremmana sarà domenica 4 ottobre a Civitella Marittima e Paganico. Le associazioni Trekking Paganico e Civitella Bike & trekking e l’amministrazione comunale in sinergia con Legambiente hanno deciso di mettere in programma due diversi momenti interamente dedicati alla pulizia e alla scoperta del territorio allo scopo di sensibilizzare i giovanissimi nei confronti delle tematiche ambientali. Le zone e i sentieri che verranno ripuliti sono tutti adiacenti ai centri e quindi non sono previsti spostamenti in auto o altro mezzo. I gruppi potranno svolgere le attività comodamente a piedi dalle 9.00 fino al termine previsto intorno alle ore 12.30.

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle norme finalizzate alla limitazione del contagio da Covid-19. Tutti i partecipanti pertanto dovranno presentarsi al luogo di ritrovo minuti di mascherina. All’arrivo, avranno a disposizione il disinfettante per l’igienizzazione delle mani. Inoltre, per completare l’iscrizione dovranno essere sottoscritte le auto-dichiarazioni necessarie al corretto svolgimento della giornata.

Attività e modalità di prenotazione:

DOVE: Paganico (ritrovo presso ex campo sportivo, Parco Mandrioli); Civitella M.ma (ritrovo press bar “Da Dante”)

QUANDO: ore 9

COSTO: gratuito per i minori, 5 euro per gli adulti e gli accompagnatori

MODALITÀ ISCRIZIONE: pre-iscrizione via sms o whatsapp ai seguenti contatti telefonici: per Civitella M.ma – Alessio 339 2878330; per Paganico – Stefano 338 9211493 (da indicare: nome e cognome del minore, nome e cognome dell’accompagnatore). Si rammenta che la presenza dell’adulto è obbligatoria al momento dell’iscrizione e facoltativa durante la passeggiata.

IMPORTANTE: Si avvisa che in caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a domenica 11 ottobre.