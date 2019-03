Doppio appuntamento con i film d’autore: al cinema Stella due pellicole dedicate alle donne

GROSSETO – Doppio appuntamento al cinema stalla con il cinema d’autore: il 27 marzo, alle 17 viene riproposto a grande richiesta “Gloria Bell” di Sebastián Lelio, remake americano del suo film cileno del 2013. Julianne Moore è Gloria Bell, una donna di cinquant’anni con due figli ormai adulti e un divorzio alle spalle. Nonostante la routine e la solitudine di tutti i giorni, Gloria non ha nessuna intenzione di smettere di godersi la vita e di credere all’amore, tra notti di balli sfrenati nei club di Los Angeles e amanti passeggeri.

Durante una di queste serate, incontra Arnold, interpretato da John Turturro: tra i due nasce una passione inaspettata, che li travolgerà con tutte le sue gioie e, soprattutto, le sue complicazioni. Ma per Gloria Bell, in fondo, nulla è insuperabile finché si può continuare a ballare.

Alle 21.15 invece torna la rassegna “Capolavori” a cura di Fabio Sonzogni. Il film in programma è “Miss violence” di Alexandros Avranos, pluripremiato al Festival di Venezia, che fa da sponda al film della scorsa settimana “Viaggio a Tokio” di Ozu: entrambi i film analizzano la famiglia come luogo dei conflitti inespressi.

Anche Avranos, come Ozu, si preoccupa di inserire i protagonisti del film in un contesto domestico e consuetudinario, con la festa per il compleanno di Angeliki celebrato con ampio sfoggio di allegria, auguri e tavole imbandite. A rovinare la letizia il gesto autodistruttivo della festeggiata, che si toglie la vita saltando dalla finestra della propria abitazione non prima di averci regalato un sorriso da Gioconda. Un’azione sconcertante eppure motivata dalle ragioni che a poco a poco emergeranno dai comportamenti del capo famiglia, un distinto signore che dietro le maniere educate nasconde sembianze da orco delle favole.