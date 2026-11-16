SANTA FIORA – Il palcoscenico del Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora si prepara ad accogliere uno dei capolavori più celebri della lirica: Rigoletto, opera in tre atti con musiche di Giuseppe Verdi e libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma “Le Roi s’amuse” di Victor Hugo.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre alle ore 21.00, con replica domenica 29 novembre alle ore 17.00.

L’intera produzione nasce da una profonda sinergia artistica e comunitaria, frutto della stretta collaborazione tra le associazioni musicali del territorio: la Filarmonica Gioberto Pozzi e la Corale Padre Corrado Vestri. Un connubio solido e consolidato nel tempo, che ha già portato sul palcoscenico allestimenti di grande riscontro come La Traviata, Cavalleria Rusticana e Pagliacci.

La direzione musicale dello spettacolo è affidata al maestro Daniele Fabbrini, mentre l’innovativa regia porta la firma di Miriam Magnani. La realizzazione dell’opera è stata resa possibile dal fondamentale supporto del Comune di Santa Fiora, della Fondazione Santa Fiora Cultura e di tutti gli sponsor del territorio che hanno creduto con entusiasmo in questa iniziativa culturale.

Nel cast spicca il ritorno di Viola Pomi nel ruolo protagonista di Gilda, affiancata dai solisti e dalle voci dei coristi del paese, a cui sono affidati i diversi ruoli minori dell’opera, a testimonianza del vivo coinvolgimento delle risorse artistiche locali.

Tra inganni, svelamenti e il peso di un’inevitabile maledizione, Rigoletto mette in luce le fragilità e le contraddizioni dell’animo umano. Un racconto di ombre e passioni in cui la musica di Verdi accompagna l’ascoltatore al centro di un dilemma morale senza tempo.

“La musica rappresenta una parte importante dell’identità e della vita culturale di Santa Fiora. – dichiara Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega alle associazioni e al volontariato – La Filarmonica Gioberto Pozzi e la Corale Padre Corrado Vestri svolgono da anni un lavoro prezioso, non soltanto per la qualità delle loro proposte artistiche, ma soprattutto per la capacità di coinvolgere persone, creare occasioni di incontro e trasmettere passione e competenze alle nuove generazioni. Questa nuova produzione di Rigoletto è un esempio concreto di quanto il mondo associativo e il volontariato possano contribuire alla crescita culturale della nostra comunità. Dietro uno spettacolo di questo livello ci sono impegno, dedizione, tante ore di prove e un grande lavoro collettivo. È un patrimonio che dobbiamo riconoscere e sostenere, perché mantenere viva la musica significa mantenere viva una comunità”.

“Non è affatto scontato fare una produzione tutta locale di qualità su un’opera così complessa. – afferma il sindaco Federico Balocchi – Proprio perché crediamo nell’importanza e nel valore del progetto, Comune e Fondazione danno un concreto contributo alla realizzazione. Il Rigoletto di Santa Fiora non è soltanto uno spettacolo, ma il risultato di un grande lavoro collettivo e un esempio di quella vitalità culturale che ci contraddistingue e che vogliamo continuare a promuovere e sostenere a Santa Fiora”.

I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma TicketSms e presso il Centro Giovani di Santa Fiora, aperto dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a partire da €8.