Doppio appuntamento al cinema Stella: sul grande schermo due pellicole d’autore

GROSSETO – Doppio appuntamento per il mercoledì al cinema Stella. Il 20 marzo, alle 17 viene riproposto a grande richiesta il film “Una notte di 12 anni” di Álvaro Brechner che racconta l’alienante isolamento di Pepe Mujica. Il lungometraggio è ambientato nel 1973, quando l’Uruguay è sotto il controllo di una dittatura militare.

Una notte di autunno, tre prigionieri Tupamaro vengono portati via dalle loro celle nell’ambito di un’operazione militare segreta. L’ordine è chiaro: “Visto che non possiamo ammazzarli, li condurremo alla pazzia.” I tre uomini resteranno in isolamento per 12 anni. Tra di loro c’è anche Pepe Mujica, futuro Presidente dell’Uruguay.

Alle 21.15 prosegue la rassegna “Capolavori” a cura di Fabio Sonzogni. Il film in programma è “Viaggio a Tokyo” di Yasujiro Ozu. Il tema di questa settimana e della prossima è “Il luogo dei conflitti inespressi, la famiglia”. Ogni inquadratura del cinema di Ozu, in particolare in “Viaggio a Tokyo”, è un abisso che rimane nel non detto, al di sotto della soglia dell’espressione, al di là del rappresentabile.

Nel film una coppia di anziani decide di lasciare la provincia e fare un viaggio a Tokyo, in visita ai figli che lavorano e vivono lì. A loro sembra una splendida idea per riunire la famiglia, ma ad attenderli trovano solo un muro di indifferenza: i loro figli, sono incalzati dal lavoro e dal ritmo frenetico della città, non hanno tempo per loro e li trattano con freddezza e distacco. Il film di mercoledì 27 marzo, è invece “Miss violence” di Alexandros Avranas.