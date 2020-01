Doppio appuntamento al cinema Stella: in sala “La ragazza d’autunno” e “Jojo Rabbit”

GROSSETO – Due grandi film per la programmazione del cinema Stella. Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio si alterneranno in sala “La ragazza d’autunno” di Kantemir Balagov e “Jojo Rabbit” di Taika Waititi.

Solo alle 17 è in programma “La ragazza d’autunno”, miglior regia premio Un certain regard al festival di Cannes. Il film è ambientato nella Leningrado del 1945, sul tramonto di una Seconda guerra mondiale che ha distrutto la città, abbattuto i palazzi e soprattutto ha annientato la sua popolazione, tra chi è morto sotto i duri colpi dell’assedio e chi invece è morto dentro. In questo clima così oscuro, nel quale la vita e la morte continuano a lottare imperterrite tra loro, vivono due donne, Iya e Masha. Mentre si affannano ad avanzare su una strada fatta di detriti e rovine, le due cercano di ricostruire le loro esistenze, confidando nella speranza di superare l’accaduto e di riuscire ad andare avanti.

Il film della sera –ore 21.15- è invece il pluricandidato agli Oscar e vincitore del premio del pubblico al festival di Toronto, “Jojo Rabbit” di Taika Waititi. E’ la storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci anni, Jojo Betzler, soprannominato “Rabbit”, appartenente alla Gioventù hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra mondiale. Il bambino trascorre le sue giornate in compagnia di Yorki, il suo unico vero amico, e frequentando un campo per giovani nazisti, gestito dal capitano Klenzendorf. Sebbene sia considerato strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato perché ha un amico immaginario molto particolare: una versione grottesca e caricaturale di Adolf Hitler. Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto uno, è fermamente convinto che sia giusto ucciderli. La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre nasconde in soffitta una ragazza ebrea.

Proiezioni: ore 17 (La ragazza d’autunno) – 21.15 (Jojo Rabbit)

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella