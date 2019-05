Doppio appuntamento a Qb: laboratorio per bambini e presentazione di “Ayrton Senna. Io c’ero”

GROSSETO – Doppio appuntamento a QB Viaggi di carta. Domani, sabato 25 maggio, si inizia alle 16 con il laboratorio per bambini “Dalla carta alla creta” a cura di Mivà (per info: 3337960980).

Alle 18.30, invece, un ritratto inedito di Ayrton Senna è quello che emerge dal libro “Ayrton Senna. Io c’ero” di Marco Cucchi, che ricorda il pilota a 25 anni dalla morte.

E’ il 1° maggio 1994. Attraverso il vissuto dell’autore, all’epoca poco più che ventenne, emerge una verità differente, filtrata dallo shock di essere entrato in contatto con il suo eroe, Ayrton Senna, proprio nelle ore più concitate della sua vita. Dopo una notte insonne, Marco, il protagonista della vicenda, si perde la partenza del Gran Premio di Formula 1 trasmesso dalla tv e viene svegliato da una telefonata della sorella, medico dell’Ospedale Maggiore di Bologna che lo avvisa dell’imminente arrivo di Senna dall’autodromo di Imola dove ha subito un grave incidente. Marco, anch’egli a Bologna, si precipita all’undicesimo piano dell’Ospedale poco prima che la ressa di giornalisti renda impossibile ogni entrata o uscita dal reparto stesso. Il mondo intero è in trepidazione per le condizioni del pilota. Senna, seppur in prognosi riservata, è vivo ed è cosciente. Turbato e impaurito chiede ai medici un po’ di tempo prima di rivelare le sue condizioni ai media. Il pensiero del ritiro dalle corse, che da due giorni lo assilla, ora non può più aspettare e Ayrton cerca una voce amica con cui elaborarlo. La trova per caso in Marco, appassionato conoscitore delle sue prodezze di pilota e del suo universo personale.

Con uno stile asciutto e un’originale costruzione narrativa, il romanzo è l’occasione di confronto per un doppio viaggio introspettivo.