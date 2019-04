Doppia rappresentazione agli Industri per il “Tartufo” di Molière

GROSSETO – Va in scena in due date, al teatro degli Industri, “Tartufo” di Molière, una commedia divertente e popolare del teatro molieriano, che unisce satira corrosiva e profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali. L’appuntamento è mercoledì 3 e giovedì 4 aprile alle 21, con uno spettacolo il cui adattamento e regia sono a cura di Roberto Valerio Interpreti principali sulla scena sono Roberto Cederna, Valentina Sperlì e Roberto Valerio, che mercoledì 3 alle 18 si racconteranno al pubblico nel ridotto del teatro, prima di andare in scena. La partecipazione all’incontro con gli attori è gratuita fino a esaurimento posti. Altri interpreti, Massimo Grigò e Roberta Rosignoli

La commedia. Un’opera audace e contemporanea che ci mostra la crisi della società moderna divisa tra il materialismo privo di senso e la spiritualità fanatica. Il protagonista, emblema dell’ipocrisia, indossa la maschera della devozione religiosa e della benevolenza per raggirare e tradire il suo sprovveduto ingenuo benefattore, Orgone. Egli, infatti, irrompe in una famiglia borghese benestante, la sconvolge completamente e ne prende il controllo, la castiga e la rivoluzione: ipnotizza il padre, acceca la madre, sposa la figlia, bandisce il figlio, seduce la matrigna. Dopo 350 anni dalla sua prima messa in scena, Tartufo non è più un semplice impostore, bensì è un profeta anticonformista che denuncia e combatte un mondo di materialismo, consumismo e amoralità.

Lo spettacolo debutta in corso di stagione.

Informazioni:

Tel. 0564 488064/794

Cell. 334 1030779

www.comune.grosseto.it

promozione.cultura@comune.grosseto.it

www.toscanaspettacolo.it

Prezzi:

Platea e palchi centrali: 18 euro intero e 16 euro ridotto.

Palchi laterali: 16 euro intero e 14 euro ridotto.

Loggione posto unico 13 euro.

Riduzioni e agevolazioni:

Under 30 e studenti medie e superiori posto unico 10 euro