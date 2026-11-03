FOLLONICA. Ultimi posti per prenotare la visione di “Palestina 36”, il film scritto e diretto da Annemarie Jacir che il Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica propone venerdì 6 novembre in una serata speciale dedicata al cinema e alla storia palestinese.

Viste le numerose richieste, l’associazione ha aggiunto una seconda proiezione alle 17.30, che si affianca a quella serale delle 21. Al termine della proiezione delle 21 sarà possibile incontrare la regista in collegamento streaming direttamente dalla Palestina, per ascoltare la sua testimonianza e dialogare con lei sul film e sulla sua realizzazione.

In sala sarà presente Taisir Hasbun, co-fondatore e direttore artistico della rivista This Week in Palestine, che prenderà parte al confronto con il pubblico. Per consentire lo svolgimento dell’incontro con la regista e lasciare spazio alle domande degli spettatori, la proiezione serale inizierà eccezionalmente alle 21, anziché alle consuete 21.30.

“Palestina 36” riporta lo spettatore al 1936, durante la grande rivolta araba contro il dominio coloniale britannico in Palestina. Attraverso le vicende di uomini e donne coinvolti in un passaggio cruciale della storia del Paese, Annemarie Jacir racconta tensioni, speranze e contraddizioni di un periodo le cui radici continuano a interrogare il presente. Il film è stato inserito nella shortlist degli Oscar per il Miglior film internazionale come candidato palestinese ed è distribuito in Italia da Wanted Cinema.

La serata avrà anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto a Progetto Rifqa e Un Ponte Per, a sostegno del loro impegno a favore della popolazione palestinese.

Le proiezioni si terranno alla Sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica. La partecipazione è aperta a tutti, con un contributo consapevole non inferiore a 5 euro.

Prenotazione obbligatoria al numero 339 388 0312, tramite telefono o WhatsApp. Il Piccolo Cineclub invita a prenotare soltanto se certi di poter partecipare e a comunicare eventuali rinunce, per consentire ad altre persone di occupare i posti disponibili.