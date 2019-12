Doppia presentazione alla Libreria delle Ragazze con le autrici di “Non essere ridicola” e “Zero gradi”

GROSSETO – Saranno due i libri protagonisti della serata di venerdì 13 dicembre, dalle 18, alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti 111/b: Non essere ridicola di Brunella Schisa, e Zero gradi di Roberta Colombo.

È possibile vivere un nuovo amore dopo i sessanta? Di più: è possibile liberarsi dagli stereotipi che riguardano la vecchiaia delle donne? Perché gli uomini se lo sono sempre concesso. Dialogano tra loro, con ironia sdrammatizzante e un happy day che ci meritiamo, due autrici della collana “Terzo tempo”, ideata da Lidia Ravera.

Emma, la protagonista di Non essere ridicola, ha poco più di sessant’anni, una figlia adulta e un matrimonio apparentemente felice, tanto da essere invidiate dalle amiche. Ma un giorno scopre che il marito ha una storia con una donna molto più giovane. Piena di rabbia davanti alla Grande Banalità maschile, cade in uno stato confusionale: shopping compulsivo, un paio di avventure erotiche. Finché non trova in sé la forza per ricostruire la propria autostima, e chissà, forse le cose possono andare meglio di quanto poteva immaginare o sperare.

Isabella, la protagonista di Zero gradi, è separata da un anno dopo un lungo matrimonio. È il giorno del suo sessantacinquesimo compleanno. È inverno, fa freddo, sia fuori che dentro di lei. Sente che ha bisogno di un cambiamento, di un po’ di solitudine e di silenzio. Così lascia la sua elegante casa romana per trasferirsi in un “grazioso appartamentino vista mare” a Ostia. Parte senza dirlo a nessuno, neanche ai suoi tre amati figli. Non si aspetta molto, se non ritrovarsi. E invece sarà una rivoluzione: amicizie inaspettate, desideri mai detti, e un’antica e perduta voglia di farsi coinvolgere dalla vita.

Brunella Schisa: giornalista e scrittrice, cura la rubrica libri de Il venerdì di la Repubblica.

Roberta Colombo: sceneggiatrice, ha firmato molte serie televisive.