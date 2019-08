Dopo le solitudini amare arrivano quelle al Chiar di luna: ultimo spettacolo per la stagione del Teatro delle Rocce

GAVORRANO – La compagnia Katzenmacher continua ad indagare la solitudine. Dopo le solitudini amare, arrivano quelle al Chiar di luna ideate da Alfonso Santagata. Si tratta dell’ultima serata per la stagione del Teatro delle Rocce, che chiude così un programma denso e variegato, che è andato dalle colonne sonore da film alla rievocazione di Woodstock, dalla leggenda del rock Graham Nash, al jazz di Paolo Fresu, per concludere con il mai banale teatro sperimentale della compagnia Katzenmacher che torna a esplorare il tema della solitudine.

La serata di domani, sabato 24 agosto, alla Porta del Parco (ex Bagnetti), sarà suddivisa in tre differenti momenti. La prima parte si chiama “La vecchia” regia e drammaturgia Rita Frongia con Marco Manchisi e Stefano Vercelli.

«Questo spettacolo parla di quello che tu capisci – raccontano gli organizzatori -. Parla del senso nefasto della Vecchia con le parole di Rimbaud e il romanesco di Gioachino Belli. Parla quando si può, ma è dove non si può dire che nasce una risata, lì dove il linguaggio trova un limite. È oltre il limite del risaputo che trattiamo un’umanescenza che si rivela fragile, minata dalla ripetizione, dal giorno cui ne segue un altro e un altro. E la mattina ci si sveglia con lo stomaco ritorto da un’idea di vita che non si fa realtà. Due uomini dividono un tempo alla ricerca dei tempi, dell’istante, di quel tratto che rivela».

A seguire una proiezione dal titolo “Una brutta fine” per la regia di Alfonso Santagata e a conclusione della serata lo spettacolo “le schegge di Pulcinella”, con Marco Manchisi.

Le rappresentazioni saranno accompagnate da una degustazione di vini del territorio a cura della strada del vino e dei sapori del Monteregio di Massa Marittima.

La prenotazione è obbligatoria al numero: 3470840413 (Monica)

24 AGOSTO 2019 ORE 22,00

COMPAGNIA KATZENMACHER

Solitudini sotto le stelle

Posto Unico Intero Euro 7,00

Posto Unico Ridotto Euro 5,00

Ridotto under 18 e over 65

