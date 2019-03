Donne vittime di discriminazione: l’8 marzo si ricordano le ribelli recluse nei manicomi

SEMPRONIANO – L’associazione Ippogrifo, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Semproniano e Cgil, per cercare di ritrovare lo spirito originario della “Festa della Donna”, ha organizzato per l’8 marzo un’iniziativa che vuole ricordare una forma di discriminazione femminile particolarmente odiosa: la reclusione di donne in manicomio, che tutti auspichiamo ormai relegata al passato, anche se non troppo lontano.

L’appuntamento con “Che importa se siam donne” è l’8 marzo alle 17 nell sala consiliare del Comune di Semproniano

Interverranno:

Simone Duranti, ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, su “La condizione della donna nel fascismo”.

Barbara Benigni, professoressa di pedagogia e psicologia del liceo statale Antonio Rosmini di Grosseto, su “Donne “contro natura””.

Lettura di Michela Buttignon dal libro “Diario di una diversa” di Alda Merini.