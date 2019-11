Donne tra fiaba e distopia: Loredana Lipperini presenta il suo libro di racconti “Magia nera”

GROSSETO – Sabato 30 novembre alle 17.30, alla Libreria delle ragazze Loredana Lipperini presenta il suo libro di racconti Magia nera. Protagoniste di questi dodici racconti fantastici – tra fiaba e distopia – sono donne all’apparenza normali: non particolarmente brillanti, non particolarmente belle, di ogni età, adolescenti, ragazze, madri, vecchie. Mogli che perdono i mariti nella monotonia della quotidianità, madri che vivono nel ricordo di figli morti troppo presto o che devono fare i conti con la depressione post partum, una ragazza segnata fin da bambina dal proprio destino, una serva schiava dell’inevitabilità. All’improvviso vedono cambiare come per magia la loro vita: passioni, paure, rabbia prendono fuoco, si fanno incandescenti e salvano o condannano senza rimedio. E comunque arrivano a una scelta indispensabile e terribile, che cambierà la loro vita. Perché, dice l’autrice, «noi abbiamo bisogno di magia, se ne stanno accorgendo in molti, inclusi gli innamorati del realismo a tutti i costi. Le piccole vite ci permettono di evidenziare quella parte di noi che ha bisogno di magia. E la letteratura è, in sé, magia e inganno». E se fosse davvero cosi?

Loredana Lipperini, giornalista e narratrice, è la voce amatissima di Fahrenheit su Radiotre e scrive per le pagine culturali di la Repubblica. Il suo blog Lipperatura è un punto di riferimento per la discussione letteraria, culturale, politica. Ha pubblicato romanzi gotici con lo pseudonimo di Lara Manni. Tra i suoi libri, i saggi Ancora dalle parte delle bambine (2007), Non è un paese per vecchie (2012), L’ho uccisa perché l’amavo, con Michela Murgia (2013); il libro per ragazzi Pupa (Rrose Sélavy, 2013). Nel 2016 per Bompiani, è uscito il romanzo L’arrivo di Saturno. Nella sua scrittura echi di Borges, Ballard, Angela Carter, ma anche Murakami e Margaret Atwood.

Donatella Borghesi ne parlerà con l’autrice.