Donne e scienza: la lotta al pregiudizio: appuntamento alla Leopoldina

FOLLONICA – Appuntamento venerdì 9 novembre, dalle 9,30 alle 12,30 alla Sala Leopoldina, Area Ex Ilva, a Follonica. Partecipano le scienziate Cecilia Laschi e Francesca Malpei. Si chiama “S.I. Fa STEM” (acronimo per Soroptimist International – Science, Technology, Engeneering, Mathematics), il ciclo di incontri dedicati alle donne e alla scienza. O meglio alle difficoltà che le donne continuamente incontrano nel cammino verso l’affermazione, in lotta contro il “soffitto di cristallo” che sovrasta le loro carriere.

Nell’ambito di questo programma, il Club Soroptimist Club Follonica – Colline Metallifere, con il patrocinio dei Comuni di Follonica e di Massa Marittima, ha organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole superiori del territorio, in particolare le quarte classi, decisive per l’orientamento e il futuro percorso di studi dei ragazzi.

Partecipano due scienziate di punta nel panorama internazionale: Cecilia Laschi, professore ordinario di Bioingegneria industriale all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Francesca Malpei, ingegnere ambientale, professore associato di Ingegneria sanitaria ambientale, Politecnico di Milano, DIIAR – Sez. Ambientale.