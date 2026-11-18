GROSSETO – La consapevolezza economica è uno strumento fondamentale di autonomia, indipendenza e libertà. Con questo obiettivo nasce l’iniziativa “Donne che contano – Finanza al femminile“, in programma martedì 24 novembre 2026, alle ore 18, a Villa Elena Maria, nella sede dell’associazione La Farfalla Odv, in viale Cimabue 115 a Grosseto.

L’incontro, realizzato con il patrocinio del Comune di Grosseto, vuole offrire un’occasione di informazione e sensibilizzazione sul tema della gestione delle risorse economiche e dell’indipendenza finanziaria femminile.

L’appuntamento prevede anche la proiezione del cortometraggio “Non è colpa tua“, un momento di approfondimento che accompagnerà la riflessione sui temi affrontati.

L’iniziativa è a ingresso gratuito e vede come referenti Francesca Massai e Monica Fortunati, con il coordinamento di Sendy Giamattei e Gilda Angelino.

Per partecipare è consigliata la prenotazione ai numeri 340 4189307 e 349 8124336.