“Donna tra sacro e profano”: l’escursione alla scoperta delle bellezze di Pitigliano

PITIGLIANO – Dopo il successo della scorsa edizione, torna il ciclo di escursioni “Pitigliano Walks & Trekking”, promosse dal Comune con il supporto organizzativo del Centro culturale Fortezza Orsini. Pitigliano si lascia scoprire in tutta la sua bellezza, da marzo a ottobre, con escursioni dedicate all’ambiente, alla storia e alle tradizioni, molte delle quali adatte ai più piccoli. Alcune saranno svolte in doppia lingua, italiano/inglese. Escursioni pensate per le famiglie, con un occhio di riguardo ai ragazzi under 12, la cui partecipazione è gratuita. Tutte le iniziative sono curate da guide professioniste abilitate.

La novità di quest’anno è la collaborazione con l’Anpi per approfondire la conoscenza della storia più recente del borgo e la collaborazione con la scuola di ShenGong Taiji.

Si comincia domenica 8 marzo, con partenza alle 9 e rientro alle 14, per l’escursione “Donna tra sacro e profano”. Il ritrovo è in piazza Garibaldi 12, a Pitigliano, davanti all’ufficio turistico. Il percorso parte dal centro storico, per procedere sulla via Cava Poggio Cani, poi via Cava Annunziata e via Cava San Giuseppe, con pranzo al sacco e rientro.

Tutte le escursioni diurne “Pitigliano Walks & Trekking” partiranno sempre dall’ufficio turistico di Pitigliano, in piazza Garibaldi 12, mentre tutte le escursioni in notturna hanno come ritrovo la strada provinciale 46 Pian della Madonna, al ponte sul fiume Lente. Il costo di ogni escursione è di 10 euro a persona, che scende a 5 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Gratuito per gli under 12.

Le visite per mezza giornata saranno effettuate al raggiungimento minimo di otto partecipanti. Le visite per intera giornata saranno effettuate al raggiungimento minimo di 12 partecipanti.

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, crema solare, repellente per zanzare, K-Way, cappello, torcia per le escursioni notturne, bastoncini trekking per chi li utilizza.

Info e prenotazioni: centroculturale.fortezzaorsini@gmail.com

Mobile: 350 038 2685

Ma ecco il calendario completo delle escursioni “Pitigliano Walks & Trekking” da marzo a ottobre 2020

Domenica 8 marzo, ore 9, Donna tra Sacro e Profano, pranzo al sacco

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 14,00 circa

Distanza: 5/6 Km

Tempo di percorrenza: giornata intera

Difficoltà/dislivello: T, medio basso, 313msl-280msl-313msl

Percorso: Trekking. Dal centro storico, Via Cava Poggio Cani, Via Cava Annunziata, via Cava San Giuseppe e rientro.

Sabato 28 marzo, ore 10, Archeotrekking, pranzo al sacco

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 14,00 circa

Distanza: 4/5 km

Tempo di percorrenza: 4 ore circa

Difficoltà/dislivello: E, medio, 313msl-200msl-313msl

Percorso: Trekking. Dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava Madonna del Concelli, e rientro.

Domenica 29 marzo, ore 10, Pietre che parlano

Lingua italiano/inglese, adatto a tutti

Rientro: ore 12,30

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivelloO: T, facile.

Percorso: Le iscrizioni presenti nelle vie del centro storico offrono lo spunto per raccontare aneddoti e fatti della storia del borgo.

Domenica 19 aprile, ore 10,30 Trekking urbano

Lingua italiano/inglese, adatto a tutti

Rientro: ore 12,30

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/ dislivello: T, facile

Percorso: tour guidato al centro storico del borgo

Venerdì 25 aprile, ore 9 Itinerari partigiani

Evento gratuito in collaborazione con l’associazione Anpi sezione Pietro Casciani. Adatto agli over 12 anni

Distanza: 4/5 km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: medio basso

Percorso: Trekking: dal centro storico un percorso alla scoperta dei luoghi dei partigiani.

Venerdì 5 giugno, ore 21,30 I suoni della natura

Adatto anche agli over 12 anni

Punto di partenza: Strada Provinciale Pian della Madonna, Ponte sul Lente

Distanza: 4 Km

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, medio basso, 206msl-290msl-206msl

Percorso: Trekking via cava San Giuseppe

Mercoledì 10 giugno ore 21,30 La notte dei partigiani

evento gratuito in collaborazione con l’associazione ANPI sezione Pietro Casciani Adatto a tutti

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: passeggiata lungo i vicoli ricordando i fatti che accaddero la sera prima della liberazione di Pitigliano.

Martedì 23 giugno ore 18 Le erbe magiche

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 20 circa

Distanza: 3- 4 km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: Trekking. Alla scoperta dei riti e delle superstizioni nella notte di San Giovanni. Percorso dal centro storico e poi lungo la Cascata del Londini, e rientro.

Venerdì 3 luglio ore 18,30 L’ora serena del crepuscolo

In lingua italiano/inglese Adatto a tutti

Rientro: ore 21,00 circa

Distanza: 2 km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: la magia del borgo, la storia e le tradizioni.

Sabato 4 luglio, ore 6 del mattino, Il mattino ha il tufo in bocca

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 10 circa

Distanza: 6 km

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà/dislivello: medio basso

Percorso: Trekking. Percorso ad anello dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava San Giuseppe, Via Cava dell’Annunziata e alla fonte dell’Olmo, lezione dimostrativa Shen Gong Taijiquan stile Chen con l’istruttrice Laura Celli.

Domenica 5 luglio ore 21,30 Notte nella Via Cava

Adatto anche agli over 12 anni

Punto di partenza: Strada Provinciale Pian della Madonna, Ponte sul fiume Lente, coordinate

Distanza: 4 Km

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, medio basso, 206msl-290msl-206msl.

Percorso: Trekking. Via Cava San Giuseppe.

Sabato 25 luglio ore 9,30 Sulle orme di Papa Gregorio VII

Adatto a tutti

Rientro: ore 11,30 circa

Distanza: 2 Km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: passeggiata nel centro storico e visita ai monumenti.

Al termine possibilità di visita del Palazzo Orsini (biglietto €5,00)

Lunedì 3 agosto, 21,30 Tivs luna etrusca

Adatto agli over 12 anni

Punto di partenza: Strada Provinciale Pian della Madonna, Ponte sul Lente

Distanza: 4 Km

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, medio basso, 206msl-290msl-206msl

Percorso: Trekking via cava San Giuseppe

Venerdì 7 agosto ore 9,30 Donne e uomini della Piccola Gerusalemme

Adatto a tutti

Rientro: ore 12 circa

Distanza: 2 Km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: Visita guidata al centro storico con le storie delle donne e degli uomini della Piccola Gerusalemme.

Al termine possibilità di visita della Sinagoga e dei quartieri ebraici (Biglietto €5,00)

Domenica 16 agosto ore 9,30 Ti racconto Pitigliano

Adatto a tutti

Rientro: ore 11,30 circa

Distanza: 2 Km.

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: Visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire le tradizioni e la storia.

Lunedì 17 agosto, ore 17, Escursione agli antichi mulini

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 20 circa

Distanza: 4-5 km

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà/dislivello: E, medio, 313msl-200msl-313msl.

Percorso: Trekking percorso ad anello: Selciata, Mulino Rossi, Mulino Madonna delle Grazie, Via Cava Poggio Cani, rientro a Pitigliano.

Martedì 18 agosto, ore 21,30, Il social del bucato

In lingua italiano/inglese Adatto a tutti

Rientro: ore 20 circa

Distanza: 4-5 km

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile.

Percorso le vie degli antichi lavatoi nel centro storico offrono lo spunto per raccontare aneddoti e la storia di Pitigliano.

Mercoledì 19 agosto, ore 6, del mattino, Il mattino ha il tufo in bocca

Adatto anche agli over 12 anni.

Rientro: ore 10

Distanza: 6 km

Tempo di percorrenza: 4 ore circa

Difficoltà’/dislivello: medio basso

Percorso: Trekking. Percorso ad anello: dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava di Fratenuti, Via Cava della Madonna della Grazie e rientro. Attraversamento guado su pietra.

Domenica 23 agosto, ore 10, Tra miti e leggende, pranzo al sacco

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 15 circa

Distanza: 6 km

Tempo di percorrenza: 5 ore circa

Difficoltà/dislivello: E, medio, 313msl-280msl-313msl

Percorso: Trekking. Percorso ad anello: dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava San Giuseppe, Via Cava dell’Annunziata, e rientro.

Lunedì 24 agosto ore 18 Pitigliano segreta

In lingua italiano/inglese Adatto a tutti

Rientro: ore 20 circa

Distanza: 2 Km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia

Martedì 25 agosto ore 9,30 Mistero Etrusco, Pranzo al sacco

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 16 circa

Distanza: 6 Km

Tempo di percorrenza: 6 ore circa

Diffiocltà/dislivello: E, medio

Percorso: Trekking e visita guidata sulle tracce del popolo etrusco. Visita al Museo archeologico “E. Pellegrini” e Museo Archeologico A. Manzi (biglietto cumulativo per entrambi i musei €3,00)

Martedì 1 settembre, ore 10 Passeggiando per il borgo

Adatto a tutti

Rientro: ore 12 circa

Distanza: 2 Km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile

Percorso: visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia

Mercoledì 2 settembre, ore 18.30, Passeggiata sotto la luna

Adatto anche agli over 6 anni

Rientro: ore 21,30

Distanza: 2,5 km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile, 313msl-252msl-313msl.

Il dislivello spesso è risolto da scale

Percorso: Dal centro storico lungo la Selciata, strada panoramica che si snoda attorno alla rupe.

Domenica 20 settembre ore 10 Tour delle vie cave Pranzo al sacco

Adatto anche agli over 12 anni

Rientro: ore 16

Distanza: 10 km

Tempo di percorrenza: 6 ore circa

Difficoltà/dislivello: medio

Percorso: Trekking vie cave. Percorso misto.

Sabato 31 ottobre ore 17 La notte della luna blu

Adatto anche agli over 6 anni

Rientro: ore 19

Distanza: 2,5 km

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà/dislivello: T, facile, 313msl-252msl-313msl.

Il dislivello spesso è risolto da scale

Percorso: Dal centro storico lungo la Selciata, strada panoramica che si snoda attorno alla rupe.