Domenica in centro a Grosseto torna la festa della castagna

GROSSETO – Domenica 17 novembre torna a Grosseto la “Festa della castagna”: lungo via San Martino, piazza Manescalchi e via dell’Unione verranno posizionati i bracieri delle caldarroste, mentre balli e spettacoli animeranno piazza Manescalchi dalle 16 alle 19.30. Ci sarà inoltre un incontro per sensibilizzare all’utilizzo corretto della scrambler therapy e una dimostrazione pratica del trattamento all’ex libreria di via San Martino.

L’intero ricavato della vendita delle caldarroste sarà devoluto a La Farfalla, l’associazione di volontariato che, aderendo alla filosofia delle cure palliative, sviluppa un modello di cura domiciliare caratterizzato da un approccio multidisciplinare attento alle necessità del malato. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare ad un evento che coniuga solidarietà e divertimento; un’occasione imperdibile per vivere i colori e i sapori dell’autunno e condividere un momento di festa nel nostro bellissimo centro storico.