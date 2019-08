Domenica è Marinella Spritz: appuntamento a Porto Santo Stefano

PORTO SANTO STEFANO – Giornata di grande divertimento per adulti e bambini, domenica 25 agosto a Porto S. Stefano. La Pro Loco Porto S.Stefano e l’Ente Palio hanno allestito per salutare l’estate nel modo più gioioso, il Marinella Spritz, kermesse di giochi popolari che dalle ore 16,30 alle ore 21,30 impegnerà i partecipanti nei modi più disparati.

Verranno riproposti i vecchi giochi popolari santostefanesi, la transumanza e la gara dei chiattini per la quale un gruppo di appassionati locali ha deciso di chiamare a raccolta i ragazzi dagli 11 ai 15 anni per insegnare loro a costruirli invitando i giovanissimi a portare cassette e oggetti vari, comprese scope e mozzini per fare i remi.

La transumanza quest’anno partirà dal Piazzale dei Rioni alle ore 16,30 per approdare alla spiaggia della Marinella dove si farà festa con aperitivo fino alle 21,30.