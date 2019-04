Domenica di trekking sull’Argentario: itinerario tra natura e gusto con la Festa di Primavera

MONTE ARGENTARIO – Per domenica 28 aprile il Gruppo Argentario Trekking ha organizzato una camminata ai Ronconali. La partenza è da via Spaccabellezze, per arrivare nei pressi della Torre dei Ronconali, e sostare un po’ lì, prima di scendere verso la piazza di Porto S.Stefano, passando dalle Crocine e Calagrande alta.

Il ritrovo è fissato alle ore 8,45 di fronte al Cantiere Navale di Porto S.Stefano per partire puntuali alle 9. Il percorso trekking è di 10-12 km con una salita finale per raggiungere i Ronconali, dura ed impegnativa, la durata totale della camminata è di circa 3 ore e mezzo.

All’arrivo in Piazza dei Rioni, chi vorrà, potrà approfittare della Festa di Primavera, la manifestazione organizzata dall’Ente Palio e dai Rioni, che da mezzogiorno aprirà gli stand gastronomici sotto i quali si potrà gustare pesce fritto, patatine fritte, salsicce e bruschette.

La Festa prosegue alle ore 18 con l’esibizione remiera femminile che vedrà impegnati quattro equipaggi composti da donne, alle 19 le premiazioni dell’equipaggio vincitore e del vincitore del concorso per la realizzazione del manifesto del 78° Palio Marinaro dell’Argentario.