Domenica anche a Grosseto si celebra la 69esima festa delle vittime del lavoro

GROSSETO – Domenica 13 ottobre l’Anmil celebra in tutta Italia la 69ª edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e vedrà organizzare eventi in tutte le città cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Questo il programma della sezione Anmil di Grosseto: alle ore 9.00 si terrà una S. Messa nella chiesa Beata Madre Teresa di Calcutta (viale Stati Uniti d’America, 100); alle ore 10.30 cerimonia civile, nella sala azzurra dell’hotel Granduca (via Senese, 170), con gli interventi di: presidente territoriale Anmil Graziano Campinoti. Oratore ufficiale il presidente dell’Avis Carlo Sestini. Durante la cerimonia civile verranno consegnati i brevetti e distintivi d’Onore ai nuovi grandi invalidi e agli invalidi minori a cura dell’Inail di Grosseto