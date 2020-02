Dolore, speranza e rinascita: in biblioteca la presentazione del libro “Una ragazza in ballo”

GROSSETO – “Una ragazza in ballo. Come si diventa supereroi di Milano25″ è il titolo del libro che sarà presentato oggi venerdì 28 febbraio alle 18 alla biblioteca Chelliana in via Mazzini.

Il volume, edito da Effigi e scritto da Francesco Ciai come progetto della onlus Milano25 di zia Caterina Bellandi, ha per protagonista Erica Scoccati e la sua storia; una storia di dolore, ma soprattutto di speranza e di rinascita.

Erica, nata a Grosseto nel 1995, era una ballerina professionista, quando una terribile malattia le ha strappato i sogni di allora.

Ma oggi che quel momento così drammatico è stato superato con un percorso di cura lungo edifficile, la sua vita riconquistata si è aperta a nuovi sogni, fra i quali quello di veder pubblicata in un libro la sua storia.

Caterina Bellandi è una bionda signora fiorentina, vestita con abiti colorati ed esuberanti. Per tutti è la “zia Caterina” la dolce tassista che ha trasformato il suo mezzo di lavoro, il Taxi Milano25, in una “home”, una casa colorata, piena di disegni, con cui trasporta gratuitamente all’ospedale Meyer di Firenze i bambini malati di tumore per ricevere le necessarie cure oncologiche: la sua è una perenne storia d’amore che vince la malattia.

Al termine della presentazione verrà offerto da Erica un aperitivo in via Mazzini al bar Mazzini69.