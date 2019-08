Dolcenera al Punta Ala Music Fest: live piano e voce della cantautrice pugliese gratuito

PUNTA ALA – Nella suggestiva location del porto di Punta Ala (Castiglione della Pescaia), area Prato Sud, mercoledì 21 agosto, alle 22.30, sarà protagonista del Punta Ala Music Fest la cantante Dolcenera in un concerto live piano e voce. Ingresso libero.

Dolcenera vince il Festival di Sanremo e il premio sala stampa radio e tv nel 2003 con il brano “Siamo tutti là fuori”, nel 2005 partecipa e vince la trasmissione musicale “Music Farm” (Raidue) con il brano “Mai più noi due” e altri diversi riconoscimenti tra cui il Premio De Andrè, il premio come “Miglior artista emergente” al M.E.I. e il Leone d’argento come “Rivelazione musicale dell’anno”.

Il suo terzo album “Il popolo dei Sogni”, ottiene il disco d’oro e il disco di platino. L’album “Dolcenera nel paese delle meraviglie” si aggiudica il primo posto nelle vendite e nell’airplay radiofonico e per più di tre mesi rimane nella Top 20 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio, oltre ad essere premiato dalla commissione del Premio Lunezia per il valor letteral musicale. “Il mio amore unico” riceve consensi anche all’estero: viene trasmesso infatti sia dalle radio inglesi (nella versione remix), sia in Sud America nel riadattamento spagnolo dal titolo “Único” interpretato da Alejandra Guzman che si aggiudica il disco di Platino.

Nel 2011, il nuovo album “Evoluzione della specie”, scritto e arrangiato dalla stessa Dolcenera, rappresenta una serie di successi ed hit radiofoniche: “Il Sole di domenica”, che diventa una delle più importanti hit dell’estate 2011; “L’amore è un gioco”, che per settimane non si allontana mai dalla Top 10 dei brani più suonati dalle radio italiane; e una collaborazione di respiro internazionale, un duetto sulle note della hit “Read allaboutit (Tutto quello che devi sapere)” con il rapper inglese Professor Green che ottiene il digital download d’oro. Dal 25 maggio 2018 Dolcenera è tornata in radio e sulle piattaforme digitali con il singolo inedito, “Un altro giorno sulla terra”, brano scritto e arrangiato da lei stessa, che anticipa il suo nuovo progetto discografico il cui cuore batte forte con le percussioni tribali del sud del mondo. Dal 15 Marzo 2019 è in rotazione in tutti i maggiori network radiofonici “Più Forte”.