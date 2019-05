Documenti rarissimi dell’archivio preunitario: la presentazione in biblioteca

SCARLINO – Giovedì 23 maggio, alle 18, alla Biblioteca comunale Carlo Mariotti verrà presentata la Pubblicazione dell’inventario dell’Archivio preunitario del Comune di Scarlino. L’inventario, redatto dopo un lungo lavoro dalla Simonetta Soldatini, è uno strumento fondamentale per dare nuova luce alla storia del borgo nell’età tardomedievale e moderna attraverso il riordino e l’inventariazione dei documenti del fondo archivistico conservato attualmente presso l’Archivio di Stato di Grosseto.

L’archivio della comunità di Scarlino aveva infatti seguito, dopo la soppressione del Comune nel 1834, le sorti dell’archivio storico di Gavorrano, e frammisto a quest’ultimo fu depositato presso l’Archivio di Stato negli anni sessanta del 1900.

Malgrado svariati tentativi, il ritorno del Fondo a Scarlino non è mai andato a buon fine per la mancanza di una chiara e e precisa distinzione ed inventariazione della documentazione archivistica di Scarlino da quella di Gavorrano. Infatti il materiale versato non era ordinato ed era privo di qualsiasi strumento di corredo, che lo rendeva quindi difficilmente consultabile.

Questo lavoro è funzionale alla riappropriazione delle proprie radici storiche e consentirà a studenti, studiosi, appassionati e curiosi la sua fruizione. Grazie al gran lavoro svolto dall’archivista, Simonetta Soldatini, da oggi i contenuti di quelle carte saranno consultabili da tutti utilizzando questo inventario ed affidandosi poi alla professionalità del personale dell’archivio di Stato di Grosseto.

La Pubblicazione è frutto di una collaborazione tra Comune di Scarlino, Biblioteche di Maremma, che ha come centro coordinatore per gli archivi il Comune di Massa Marittima, ed il centro interdipartimentale di Studi ebraici dell’Università di Pisa (il volume contiene infatti un interessante primo studio sulla cinquecentesca comunità ebraica di Scarlino) ed ha potuto beneficiare del sostegno economico da parte della Regione Toscana.