DocuDonna: al cinema Stella il pluripremiato “Non è amore questo”

GROSSETO – Al cinema Stella di Grosseto arriva DocuDonna, il festival dedicato al documentario al femminile che si svolge a Massa Marittima. Domani, mercoledì 4 marzo alle 21,15, in collaborazione con la Rete delle Donne di Grosseto e la Libreria delle Ragazze è in programma la proiezione di “Non è amore questo” di Teresa Sala e Barbara Apuzzo.

Il documentario ha vinto numerosi festival internazionali ed è stato premiato a DocuDonna come miglior documentario italiano oltre a ricevere sempre allo stesso festival il riconoscimento speciale”Cinema e Donne”. Dopo la proiezione del documentario, la protagonista Barbara Apuzzo porterà la sua testimonianza sul making of del film e risponderà alle domande del pubblico. Ci sarà anche un breve intervento video della scrittrice Lorella Ronconi.

“Non è amore questo” racconta quattro giorni nella vita di Barbara. Quattro giorni dentro la sua testa e nella sua quotidianità. Le persone che incontra, ma anche lo spazio in cui si muove diventano specchi, occasione di confronto tra il proprio sentire e le aspettative degli altri. Un flusso di coscuenza che invade lo schermo. Il racconto del suo passato, del suo presente, della sua intimità, ma soprattutto del suo desiderio, senza nascondere niente, senza censure, senza paura di mostrarsi per quello che è. Perché Barbara è disabile. La camera la segue, la spia, l’accompagna. Si tratta di un viaggio alla scoperta di una persona: non c’è un punto di arrivo, un principio da affermare. C’è solo Barbara.

La proiezione di domani è la rima di una serie di appuntamenti che sis susseguiranno durante il mese di marzoorganizzati dalla Rete delle Donne di Grosseto e dalla Libreria delle Ragazze che prevedono altre proiezioni, incontri e presentazioni di libri.

Ingresso: 5 euro

Proiezione: solo alle 21.