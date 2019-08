“DiVino Commedia”: alla Cava tra cinema e degustazioni. Sullo schermo “L’ospite”

ROSELLE – Secondo appuntamento domani, sabato 24 agosto, alla Cava di Roselle (Grosseto) con il DiVino Commedia, la rassegna che unisce cinema e vino, promossa dalla cooperativa Uscita di Sicurezza con il contributo del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e la Fattoria San Felo.

Una due giorni per degustare alcuni dei prodotti tipici del territorio e godersi due film al cinema all’aperto allestito nella ex Cava di pietra alle porte di Grosseto. In programma domani, quindi, “L’ospite”, di Duccio Chiarini, commedia uscita proprio ieri nelle sale italiane e sarà presente alla serata l’attore protagonista, Daniele Parisi.

L’ospite. Da un divano all’altro, le disavventure di un uomo in cerca di amore. Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio d’inverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e Guido è presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari trovandosi a naufragare da un divano all’altro nell’insolito ruolo di testimone delle loro vite e dei loro grovigli amorosi.

Una commedia sull’amore e sulla precarietà delle vite e dei sentimenti con Daniele Parisi e Silvia d’Amico. La colonna sonora contiene anche un pezzo firmato da Brunori Sas.

Apertura ore 20, ingresso libero, 5 euro per la degustazione. Inizio proiezioni ore 21.30, possibilità di cenare al ristorante della Cava, per prenotazioni 348 4800409.