GROSSETO – Comprendere i disturbi dell’umore significa imparare a riconoscere segnali spesso sottovalutati, che possono influire profondamente sulla qualità della vita e sulle relazioni personali. È questo il tema al centro della conferenza “I disturbi dell’umore: come riconoscerli, come curarli”, in programma sabato 16 maggio alle ore 17.30 presso l’associazione La Farfalla in Viale Giovanni Cimabue n. 115 a Grosseto.

L’incontro sarà condotto dal dottor Giancarlo Pacifici, analista e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale, docente e autore/conduttore di programmi televisivi dedicati alla psicologia.

L’obiettivo dell’evento è offrire al pubblico strumenti di comprensione e maggiore consapevolezza su patologie sempre più diffuse ma ancora frequentemente confuse con semplici tratti caratteriali. I disturbi dell’umore, infatti, possono alterare profondamente il tono emotivo della persona, generando disagio psicologico, difficoltà relazionali e una percezione faticosa del rapporto con sé stessi e con gli altri.

Comprendere per curare

Secondo il dottor Giancarlo Pacifici, uno dei problemi principali legati ai disturbi dell’umore è proprio la loro sottovalutazione. “Spesso questi disturbi vengono confusi con aspetti del carattere e per questo trascurati. È invece fondamentale comprenderli e riconoscerli correttamente, perché possono essere trattati con successo e permettere una vita più fluida, serena e ricca di relazioni soddisfacenti”.

La conferenza si propone quindi come un momento di divulgazione culturale e psicologica, volto a sviluppare una maggiore sensibilità verso il tema della salute mentale e una comprensione più autentica del nostro “reale”.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione La Farfalla.

Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie del romanzo del dottor Pacifici, “Mi chiamo Angelo Bengia… e mi piace pensare”.

Il relatore: il dottor Giancarlo Pacifici è analista e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale, docente e autore/conduttore di programmi televisivi dedicati alla psicologia. È autore dei romanzi “Giagià” e “Mi chiamo Angelo Bengia… e mi piace pensare”.