GROSSETO – Comprendere i disturbi dell’umore significa imparare a riconoscere segnali spesso sottovalutati, che possono influire profondamente sulla qualità della vita e sulle relazioni personali. È questo il tema al centro della conferenza “I disturbi dell’umore: come riconoscerli, come curarli”, in programma venerdì 26 giugno alle ore 18.00 presso la Biblioteca Chelliana in via Giuseppe Mazzini n. 36 a Grosseto.

L’incontro sarà condotto dal dottor Pacifici, analista e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, docente e autore/conduttore di programmi televisivi dedicati alla psicologia.

L’obiettivo dell’evento è offrire al pubblico strumenti di comprensione e maggiore consapevolezza su patologie sempre più diffuse ma ancora frequentemente confuse con semplici tratti caratteriali. I disturbi dell’umore, infatti, possono alterare profondamente il tono emotivo della persona, generando disagio psicologico, difficoltà relazionali e una percezione faticosa del rapporto con sé stessi e con gli altri.

Comprendere per curare

Secondo il dottor Pacifici, uno dei problemi principali legati ai disturbi dell’umore è proprio la loro sottovalutazione.

“Spesso questi disturbi vengono confusi con aspetti del carattere e per questo trascurati. È invece fondamentale comprenderli e riconoscerli correttamente, perché possono essere trattati con successo e permettere una vita più fluida, serena e ricca di relazioni soddisfacenti.”

La conferenza si propone quindi come un momento di divulgazione culturale e psicologica, volto a sviluppare una maggiore sensibilità verso il tema della salute mentale e una comprensione più autentica del nostro “reale”.

Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie del romanzo del dottor Pacifici, Mi chiamo Angelo Bengia… e mi piace pensare.

Il relatore: Il dottor Pacifici è analista e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale, docente e autore/conduttore di programmi televisivi dedicati alla psicologia. È autore dei romanzi Giagià e Mi chiamo Angelo Bengia… e mi piace pensare.