GROSSETO – mercoledì 18 marzo alle 17:30 al cinema Stella sarà proiettato “D’istruzione pubblica”, il nuovo documentario di Federico Greco e Mirko Melchiorre dedicato alla crisi e alla trasformazione della scuola pubblica.

L’iniziativa è organizzata da Cobas scuola Grosseto e vedrà la partecipazione in sala del co-regista Mirko Melchiorre, che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione. Seguirà un aperitivo con l’autore.

Il film

Il film rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia sul neoliberismo realizzata dai due registi dopo i documentari Piigs e C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando, quest’ultimo dedicato alla privatizzazione della sanità pubblica.

Al centro del racconto c’è Lorenzo Varaldo, dirigente scolastico dell’istituto Sibilla Aleramo di Torino, che da anni si batte per difendere l’istruzione pubblica dalla sua progressiva aziendalizzazione. La sua esperienza diventa il punto di partenza per un’ampia inchiesta che attraversa la storia delle politiche educative dagli Stati Uniti di fine Ottocento fino alle riforme scolastiche europee e italiane degli ultimi decenni.

Attraverso interviste a docenti, filosofi ed economisti tra cui Massimo Baldacci, Miguel Benasayag, Marina Boscaino, Clara E. Mattei, Ugo Mattei e Lucio Russo, il documentario analizza il processo che negli ultimi quarant’anni ha trasformato l’istruzione pubblica da diritto universale a sistema sempre più competitivo e orientato al mercato.

Con uno stile che intreccia inchiesta e racconto umano, il film alterna la dimensione personale della battaglia di un preside con una riflessione più ampia sul futuro della scuola e sul ruolo della conoscenza nella società contemporanea.

Prodotto da Studio zabalik con Antropica e distribuito da OpenDdb – Distribuzioni dal basso. Il documentario è narrato da Olivia Santachiara e include la celebre canzone Another brick in the wall, concessa da Roger Waters.