CASTEL DEL PIANO – Dal 10 al 24 ottobre 2026, Palazzo Nerucci di Castel del Piano ospiterà “Distratte Solitudini”, mostra fotografica di Fabio Palombi, realizzata in collaborazione con l’Associazione Officina dello Sguardo e l’Associazione Ildebrando Imberciadori, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 10 ottobre alle ore 18.00 e sarà accompagnata da un incontro-dibattito aperto alla cittadinanza, durante il quale l’autore presenterà il progetto fotografico e avvierà una riflessione sul tema che ne costituisce il nucleo centrale: la solitudine dell’uomo contemporaneo.

“Distratte Solitudini” nasce dall’esigenza di interrogarsi su una condizione apparentemente paradossale del nostro tempo: essere sempre più connessi e, nello stesso tempo, sempre più soli.

Le immagini di Palombi non cercano una rappresentazione drammatica o dichiaratamente sociale della solitudine. Al contrario, la osservano nei suoi aspetti più quotidiani, spesso discreti e quasi invisibili: persone immerse nella folla ma distanti, presenze che si sfiorano senza incontrarsi, momenti di attesa, assenza e isolamento che appartengono alla vita ordinaria.

La fotografia diventa così uno strumento per osservare ciò che normalmente attraversiamo distrattamente, invitando lo spettatore a fermarsi davanti a situazioni che, proprio perché familiari, rischiano di non essere più viste.

Il titolo stesso, “Distratte Solitudini”, contiene una duplice prospettiva: da una parte la distrazione con cui spesso attraversiamo la realtà e le persone che ci circondano; dall’altra quelle solitudini che rimangono sullo sfondo, silenziose, mentre la vita continua a scorrere.

Durante l’incontro inaugurale, l’autore dialogherà con il pubblico proprio su questi interrogativi: cosa significa essere soli oggi? È possibile sentirsi soli anche quando siamo circondati dagli altri? Quanto incidono la velocità, la tecnologia e la continua esposizione alle relazioni virtuali sulla nostra capacità di incontrare realmente l’altro? E quale ruolo può avere la fotografia nel rendere visibile ciò che spesso scegliamo, consapevolmente o meno, di non vedere?

L’iniziativa vuole quindi essere qualcosa di più di una semplice esposizione fotografica: un’occasione di incontro e di confronto con la comunità, attraverso il linguaggio delle immagini.

La collaborazione tra Officina dello Sguardo e Associazione Ildebrando Imberciadori si inserisce in una comune volontà di promuovere nel territorio occasioni di cultura, riflessione e partecipazione, utilizzando la fotografia e le arti visive come strumenti capaci di stimolare uno sguardo più attento sulla realtà contemporanea.

La mostra sarà visitabile a Castel del Piano dal 10 al 24 ottobre 2026.

Inaugurazione

Sabato 10 ottobre 2026 – ore 18.00

Incontro/dibattito con l’autore e la cittadinanza

“Distratte Solitudini”

Mostra fotografica di Fabio Palombi

10–24 ottobre 2026 – Castel del Piano

Organizzata da

Associazione Officina dello Sguardo

Associazione Ildebrando Imberciadori

Con il patrocinio del

Comune di Castel del Piano