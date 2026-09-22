TALAMONE – Il borgo di Talamone si prepara ad accogliere Talamone Spirits 2026, l’evento organizzato dalla Pro Loco Talamone Aps con il patrocinio del Comune di Orbetello che unisce la valorizzazione dei distillati locali alla cultura e all’intrattenimento.

La manifestazione prenderà il via venerdì 25 settembre (dalle ore 17:00 alle 23:00) affiancandosi a un appuntamento d’eccezione: la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, organizzata dal Bioscience Research Center (BsRC). Per l’occasione, a partire dalle ore 18:00, i ricercatori usciranno dai laboratori per incontrare i cittadini in un percorso diffuso nel borgo che vedrà anche la partecipazione e la collaborazione di altri enti, aziende e istituti scolastici, tra cui l’Isis Leopoldo II di Lorena, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, Cicci Research, Maremmana Group, Crisba, Amsa e Uai.

Tra gli appuntamenti scientifici in programma: i questionari dedicati alla tutela della Posidonia oceanica (Bar L’Approdo), i giochi di colore e reazioni del “Bar Chimico” (Bar il Porto), il confronto tra liquidi di diversa densità (Angolo 22), le esperienze di realtà virtuale e coding, gli esperimenti fotonici su luce ed energia, un percorso su ricerca e biodiversità e, infine, dalle ore 21:15, l’osservazione del cielo con i telescopi. Per consultare la mappa interattiva e la guida completa alle stazioni è possibile visitare il sito dedicato: https://nottericercatori.my.canva.site/nottedeiricercatoritalamone

In entrambe le giornate – venerdì 25 e sabato 26 settembre – saranno attivi 4 Spirit Point in cui 6 produttori presenteranno le eccellenze del territorio con assaggi in purezza e cocktail dedicati.

Infine, sabato 26 settembre, la Spirits Night si chiuderà in musica: alle ore 21:30 in Piazzale del Porto si terrà il concerto dal vivo di Peppe Rienzo.