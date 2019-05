Disco Village cambia volto: sabato l’inaugurazione anche del Baluba

FOLLONICA – «“Abbiamo cambiato qualcosa, tutto”. È questo lo slogan – e quello che poi è veramente accaduto – della nuova stagione del Disco Village. Il locale è infatti completamente nuovo». Sabato 25 maggio alle 23.30 inizia l’estate per la discoteca: «un’occasione da non perdere per chi vuole vivere una notte senza eguali». La proprietà ha cambiato completamente volto alla location, i lavori sono andati avanti tutto l’inverno e adesso il locale è pronto a ospitare la sua clientela.

«Siamo sicuri che i nostri clienti resteranno sbalorditi – dicono dalla direzione –, perché i primi a emozionarci nel cambiare veste al Disco Village siamo noi. Il segreto sta proprio nelle emozioni, abbiamo bisogno di cambiare aspetto ogni anno, perché se noi ci sentiamo bene in quell’abito, e con noi il nostro staff, allora anche i nostri clienti si emozioneranno. Il mondo della notte è fatto di programmazione è vero, ma anche di buone sensazioni. Per trascorrere le serate in un locale, in quel luogo ci si deve sentire bene, ed è il nostro obiettivo. Quest’anno l’ispirazione arriva dagli anni Novanta, dalla magia di serie tv come “Miami vice”, abbiamo preso spunto da quelle scenografie e da quei colori: da qui l’idea di “Good Vice”, un’inclinazione positiva della parola vizio, perché la notte è un “buon vizio” che nessuno dovrebbe perdere mai. Questo è il nostro mestiere: regalare emozioni».

«Ci saranno molte novità strutturali: il Disco Village è adesso più grande e con nuovi punti bar. Ogni serata sarà caratterizzata da un ospite del mondo dello show business, della musica trap, hiphop, indie. Grandi nomi e giovani talenti, un mix perfetto per rendere ogni notte unica. E anche il Baluba è pronto ad aprire i battenti: il club è un punto di riferimento per una clientela adulta, che desidera trascorrere del tempo ascoltando ottima musica in compagnia. La grande novità 2019 del Baluba riguarderà il sound: i dj, Ricky Birickyno e Paolino, hanno creato un vero e proprio film con le note, una trama meravigliosa, in cui, come in ogni storia che si rispetti, ci sono momenti emozionanti. L’appuntamento è quindi sabato 25 maggio dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro) in via Sanzio a Follonica». Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.