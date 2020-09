Disabilità e musei: come appagare tutti i visitatori? Talk show in piazza

GROSSETO – Ultimo appuntamento per “Maam in piazza, la cultura che unisce”. Il talk show di approfondimento si svolgerà giovedì, 3 settembre alle ore 19 in piazza Baccarini.

Ospite della serata sarà Luciana Pericci, coordinatrice Consulta comunale disabilità, e Chiara Valdambrini, direttore scientifico del Maam, che ci parleranno di “Disabilità e musei” per comprendere, insieme, come un museo può diventare virtuoso e appagante per tutti i suoi visitatori. Modera Enrico Pizzi, giornalista direttore di Tv9.

Alla serata sarà presente un interprete L.I.S.

Tutto l’evento sarà in diretta Facebook sulla pagina del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.

Per info e prenotazioni: 0564 488752 accoglienzamaam@gmail.com