GROSSETO – La Società Dante Alighieri organizza due iniziative nei giorni 30 e 31 marzo, entrambe alle ore 17; al termine di quest’ultime ci sarà un aperitivo.

Gli incontri

Lunedì 30 marzo ore 17 – presso la Sala del Consiglio, nel Palazzo della Provincia, ci sarà la conferenza “Diritti dimenticati” tenuta dall’avvocato Roberto Vannetti, delegato regionale di Amnesty international. Introduce l’argomento Paolo Bastianini, vicepresidente della Società Dante Alighieri.

L’incontro si focalizza sulla mancata applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, con particolare riferimento alle gravissime crisi che hanno trasformato in territori di guerra alcuni paesi quali l’Ucraina, la Palestina, l’Iran. Ma intende considerare anche quelle ingiustizie che si consumano ogni giorno nel mondo e che non ricevono dai mass media la necessaria attenzione. Nonostante i progressi fatti a livello globale, esistono infatti ancora aree remote, dove diritti fondamentali come la libertà di espressione, l’accesso all’istruzione, alla sanità o il diritto a un processo equo, sono sistematicamente violati o ignorati. Isole di oblio in cui la povertà, l’isolamento, le emergenze ambientali o la discriminazione creano condizioni di vita inaccettabili e la risposta umanitaria è insufficiente.

Martedì 31 marzo ore 17 – presso la sala del Polo culturale Le Clarisse, il professore David La Mantia affronterà il tema “Scienza e poesia: un incontro possibile?”.

La scienza e la poesia, due mondi apparentemente opposti, possono davvero incontrarsi o sono destinati a rimanere su binari paralleli, senza mai convergere? Le due discipline vengono comunemente considerate antitetiche, ma in realtà possono avere molto in comune. Attraverso esempi e testimonianze, cercheremo di capire come la scienza possa ispirare la poesia e come la poesia possa aiutare a comprendere la scienza, arricchendo insieme la nostra comprensione del mondo. Condividono infatti alcuni punti di contatto: entrambe cercano di descrivere la realtà e di evocare emozioni, entrambe utilizzano il linguaggio per creare immagini e rappresentazioni di quanto esiste attorno a noi, ispirate dalla meraviglia, dalla curiosità, dal desiderio di consapevolezza.