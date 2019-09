Diocesi e Comune insieme per organizzare la giornata dello sport

ORBETELLO – Anche quest’anno la Diocesi ed il Comune di Orbetello organizzano per il 12 ottobre la giornata per lo sport. Il tema della giornata sarà: “Alla base di tutta l’attività sportiva c’è la gioia”, la gioia di muoversi, la gioia di stare insieme, la gioia per la vita e i doni che il creatore ci fa tutti i giorni.

Sono invitati alla manifestazione tutti i gruppi sportivi giovani, le scuole di danza e tutte le altre discipline. Le iscrizioni dovranno arrivare entro il 30 settembre presso l’incaricato per lo Sport don Tito Testi (parrocchia 0564.862800 cell. 347 7344247).

Il programma prevede il ritrovo per le ore 15.15 in piazza Cortesini ad Orbetello, prosegue con la sfilata verso piazza della Repubblica, prevista per le ore 15.30, alla quale seguiranno i saluti e l’inizio della manifestazione. Per le ore 18.00 è previsto un buffet.