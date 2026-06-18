GROSSETO – Un pomeriggio per riscoprire il valore del gioco come occasione di incontro, socialità e benessere e, allo stesso tempo, riflettere sui rischi del gioco d’azzardo patologico. È questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 17, al bar libreria Qb di Grosseto, in piazza Pacciardi.

L’evento rientra nelle attività del progetto “Dio non gioca a dadi”, promosso dal Coeso SdS – Società della Salute della Zona Grossetana insieme a una rete di partner del privato sociale. Attivo da aprile 2025, il progetto ha sviluppato interventi nei territori dell’Amiata, delle Colline Metallifere e della Zona Grossetana, attraverso sportelli di ascolto per la comunità, attività di promozione del gioco sano, percorsi di prevenzione nelle scuole superiori e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Il programma del pomeriggio prevede, dalle ore 17, l’animazione a cura dell’associazione Bandus, che proporrà giochi tradizionali e attività ludiche per grandi e piccoli, con l’obiettivo di riscoprire il piacere dello stare insieme e del gioco come esperienza di relazione e condivisione.

Alle ore 18.30 spazio invece all’approfondimento con la presentazione del libro “Game Over” di Giovanni Riva. L’incontro sarà l’occasione per affrontare il tema della dipendenza da gioco d’azzardo, comprenderne i meccanismi e riflettere sugli strumenti di prevenzione e sui possibili percorsi di aiuto e di uscita dal problema.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.