“Dio è donna e si chiama Petrunya”: proseguono i film nell’estate di Borgo Carige

CAPALBIO – “Dio è donna e si chiama Petrunya” è il film in programma domani, giovedì 13 agosto, per il premio Lux, premio cinematografico del Parlamento europeo. L’appuntamento è alle 21.30, sul sagrato della Chiesa di Borgo Carige (Capalbio) all’interno del programma estivo promosso da Fondazione Capalbio con il contributo dell’Amministrazione comunale.

Il film. Vincitore del premio Lux, “Dio è donna e si chiama Petrunya” è un film della regista macedone Teona Strugar Mitevska e racconta la storia di una giovane donna disoccupata, che vince la gara per recuperare la croce santa, durante una cerimonia ortodossa celebrata nel giorno dell’Epifania. Con questo gesto Petrunya ha accesso a una tradizione religiosa di solito riservata agli uomini. Apprezzato dalla critica per il contributo che dà al contrasto agli stereotipi di genere, “Dio è donna e si chiama Petrunya” è un commedia che in modo intelligente sovverte le convenzioni attraverso forti gesti simbolici.

Il premio Lux. È il premio cinematografico del Parlamento Europeo attribuisce riconoscimenti alle opere cinematografiche europee che trattano temi socio-politici, all’immigrazione alla salute, dal femminismo all’etica politica, che possono contribuire alla costruzione di una identità comune.

I prossimi appuntamenti con “E-state a Capalbio 2020”. Domenica 16 agosto la musica torna protagonista degli eventi estivi con l’esibizione, a Capalbio Scalo, del Cromatica Music Duo, mentre

giovedì 27 agosto, spazio all’arte con una serata dedicata a Raffaello nel 500simo anniversario dalla morte, con la lectio magistralis della professoressa Claudia La Malfa. Grande attesa, per il premio internazionale Capalbio piazza Magenta, in programma sabato 29 settembre.

Per partecipare agli eventi, che sono ad ingresso gratuito, è necessario rispettare le norme del distanziamento sociale e indossare la mascherina.

Il cartellone estivo “E-state a Capalbio” è reso possibile anche grazie al contributo di Banca Tema.

Per maggiori informazioni sul palinsesto estivo è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio (www.comune.capalbio.gr.it), chiamare questi numeri 338 9315275 (per informazioni su FilmInsieme) o 329 0943246 (per informazioni sulle mostre) o inviare un’email a fondazionecapalbio@gmail.com.