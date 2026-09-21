MANCIANO – Conoscere meglio se stessi e gli altri, imparando a osservare i tratti e la forma del volto per migliorare la comunicazione nelle relazioni personali e professionali. È questo l’obiettivo del corso gratuito di Voltologia® promosso dal Comune di Manciano.

L’incontro di presentazione si terrà venerdì 25 settembre alle ore 18 alle Stanze, in via Cavour 6 a Manciano, e sarà aperto a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare alle strutture ricettive e alle attività commerciali del territorio. A illustrare i principi della disciplina e i contenuti del percorso sarà Domenico Esile, ideatore della Voltologia®.

Il corso si svolgerà da ottobre a dicembre 2026 alle Stanze di Manciano e sarà articolato in dieci incontri della durata di un’ora e mezza. Il percorso comprenderà una parte teorica e una pratica, con l’utilizzo di immagini e filmati e lo svolgimento di esercitazioni.

La Voltologia® studia i tratti e la forma del volto per approfondire la conoscenza di sé e degli altri. Gli strumenti proposti possono trovare applicazione nella vita quotidiana e in ambito lavorativo, contribuendo a rendere più efficace la comunicazione con clienti, ospiti, turisti, collaboratori e colleghi.

«Abbiamo scelto di promuovere questo corso perché offre strumenti concreti per comprendere meglio le persone e migliorare la qualità delle relazioni – dichiara il vicesindaco e assessore Roberto Bulgarini – Si tratta di un’opportunità rivolta a tutti, ma che può risultare particolarmente utile per chi lavora a contatto con il pubblico e ogni giorno si confronta con esigenze e modalità comunicative differenti. Investire nella formazione significa anche sostenere le attività del territorio e contribuire a migliorare l’accoglienza e la qualità dei servizi».

La partecipazione al corso è gratuita. Durante l’incontro del 25 settembre saranno presentati nel dettaglio il programma e le modalità di svolgimento.