“Dimenticare Nizza – Indagini per una giusta rivalsa”: appuntamento per l’Unitre

GROSSETO – Appuntamento dell’Unitre Grosseto con la letteratura giovedì 18 ottobre. Nella Sala Corsi dell’associazione in via Garibaldi 19, alle 17:00, la professoressa Massimiliana Vincini Catena, docente Unitre, presenterà il libro “Dimenticare Nizza – Indagini per una giusta rivalsa”. Anche questo un giallo a caratterizzare l’ultima fatica della prolifica scrittrice maremmana.

Massimiliana Catena sarà introdotta da Giuseppina Scotti, presidente dell’Unitre Grosseto. Relatore la professoressa Bernardina Tarlati Marchettini, insegnante Unitre di scrittura creativa.