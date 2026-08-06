MASSA MARITTIMA – Dopo il successo delle prime tappe, Dilettando con Avis approda a Massa Marittima per la sesta puntata della ventitreesima edizione, confermando un legame che dura ormai da quasi vent’anni. Il popolare spettacolo ideato e condotto da Carlo Sestini, realizzato da Toscana Tv e Siena Tv con il contributo di Fondazione CR Firenze, torna infatti nella splendida città del Balestro per volontà dell’Avis di Massa Marittima e dell’Amministrazione comunale.

Una serata che andrà in scena nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi, lo straordinario palcoscenico che ogni estate ospita anche la prestigiosa manifestazione Lirica in Piazza e che, per una sera, diventerà il teatro dei sogni di tanti artisti dilettanti provenienti da tutta la Toscana e anche da altre regioni italiane.

Accanto a Carlo Sestini saliranno sul palco gli inseparabili Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi, Vanessa Guadagno e per la prima volta Alexandra Mostoghiu, pronti ad accompagnare il pubblico tra musica, danza, comicità e spettacolo.

Quest’anno la tappa massetana avrà anche un significato particolarmente emozionante. Per la prima volta, infatti, il premio destinato al vincitore della serata sarà intitolato alla memoria di Gino Schifano, storico presidente dell’Avis Comunale di Massa Marittima, dirigente dell’Avis Provinciale Grosseto e dell’Avis Regionale, recentemente scomparso.

Un riconoscimento dedicato a una figura che ha rappresentato per tanti anni un punto di riferimento del volontariato e dell’associazionismo massetano, lasciando un ricordo indelebile per il suo impegno, la sua umanità e la sua instancabile dedizione al mondo della donazione.

“Siamo particolarmente felici di tornare a Massa Marittima – sottolinea Carlo Sestini –. È una delle piazze più belle e suggestive d’Italia e ogni volta regala emozioni indescrivibili. Qui Dilettando è ormai di casa e ritrovare un pubblico così caloroso rappresenta sempre una grande soddisfazione. Quest’anno, poi, la serata assume un significato ancora più profondo con il ricordo dell’amico Gino Schifano, una persona che ha dato tantissimo all’Avis e alla comunità. Intitolargli il premio della puntata è il modo più bello per continuare a tenerne vivo il ricordo.”

Grande soddisfazione viene espressa anche dal presidente dell’Avis Comunale di Massa Marittima, Roberto Cecchini.

“Per noi è motivo di orgoglio poter ospitare ancora una volta Dilettando con Avis. È una manifestazione che valorizza il talento, promuove la cultura del dono e offre a tanti artisti la possibilità di esibirsi davanti a un grande pubblico e davanti alle telecamere, portando contemporaneamente il nome della nostra città nelle televisioni di tutta Italia.”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la sindaca Irene Marconi. “Massa Marittima è una città che vive di cultura, spettacolo e tradizioni. Siamo lieti di accogliere una manifestazione così seguita, capace di valorizzare il nostro splendido centro storico e di offrire una bella opportunità a tanti giovani e meno giovani che scelgono di mettersi in gioco attraverso l’arte.”

Il cast della serata promette ancora una volta spettacolo ed emozioni. Ad aprire la gara saranno Francesco Luzzi e Veronica Pietrangelo, giovani cantanti follonichesi che interpreteranno il celebre duetto “The Phantom of the Opera”. Spazio poi alla danza con la ballerina Ginevra Valentini, mentre la giovane cantante piombinese Rachele Veniero, appena quindicenne, porterà sul palco tutta la sua passione per la musica.

L’energia dello sport sarà rappresentata dal gruppo Baby Fight On, con Oliver e Iris Randon, Lorenzo Sili e Lorenzo Gianetti, protagonisti di una spettacolare dimostrazione di karate. Dall’Umbria arriverà invece Ser Angel, autore e interprete del brano inedito “La musica mette nei guai“, nato da un progetto musicale trasformato in realtà grazie alla determinazione e alle nuove tecnologie.

Le giovani ballerine del gruppo Lil Queen proporranno una coinvolgente coreografia hip hop sulle note di “Specchi“, mentre uno dei momenti più attesi della serata sarà quello affidato alla simpatia e alla voce della “Pantera di Prata“, Rosi Porcu, che interpreterà il grande classico di Little Tony “Cuore Matto“.

Forte impatto scenico anche per il team GymLab, che unirà Flag Pole, Calisthenics e ginnastica artistica in una suggestiva coreografia ispirata all’ultimo canto dell’Inferno di Dante e alla figura di Lucifero. Salirà quindi sul palco la giovanissima Gaia Febrotto, undici anni, con il brano “Canta ancora” di Arisa, seguita dalle ballerine del gruppo Baby Dance, protagoniste di una coreografia modern jazz dedicata all’indimenticabile Michael Jackson.

Chiuderà la gara il coinvolgente coro Eli e le Tanto pe’ Canta’, formazione capace di conquistare il pubblico con un medley swing ricco di allegria e atmosfera. Ospite speciale della serata sarà la cantante modenese Ilenia Sala, oggi residente a Firenze, artista dalla forte anima blues che proporrà due suoi brani originali, “Notte Nera” e “Io non ce la faccio più“, firmati insieme a Luca Bechelli.

Come sempre, Dilettando con Avis non sarà soltanto spettacolo, ma anche un’importante occasione per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma attraverso il messaggio dell’Avis, coniugando solidarietà, talento e valorizzazione del territorio. Non a caso in piazza è presente uno stand di Avis nel quale si potranno raccogliere iscrizioni e ricevere gadget.

La sesta puntata sarà trasmessa su Toscana Tv mercoledì 26 agosto alle 21.30, con replica giovedì 27 agosto alle 00.30. Su Siena Tv andrà invece in onda sabato 19 settembre alle 21 e domenica 20 settembre alle 14.

Come ormai consuetudine, la trasmissione sarà visibile anche su numerose televisioni in chiaro e web tv, consentendo agli artisti protagonisti e alla splendida cornice di Massa Marittima di raggiungere il pubblico in tutta Italia e anche oltre i confini nazionali.